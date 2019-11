Ecco il nuovo Its sulla valorizzazione dei prodotti locali: Troia festeggia un'altra conquista per i Monti Dauni

Un’altra bella conquista per le aree interne della Capitanata. Dopo la Scuola dei Monti Dauni, arriva il nuovo ITS sulla valorizzazione dei prodotti locali di qualità con sede a Troia, presso il Centro del Gusto istituito dal GAL Meridaunia.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del direttore tecnico della Fondazione ITS- Sistema Alimentare e produzioni Agroalimentari – Giuseppe Maggi, del sindaco della città di Troia, Leonardo Cavalieri e del presidente del GAL Meridaunia, Alberto Casoria. 23 gli iscritti, provenienti anche da altre regioni come Dario da Melfi in provincia di Potenza e Francesco da Buccino (Sa). Poi quasi tutti da Troia, Foggia ed altri comuni della Capitanata. E c’è anche Viktorija, originaria della Lettonia.

Tutti consapevoli che l’Istituto Tecnico Superiore è una valida alternativa alla laurea. “Gli ITS come quello di Troia – spiega Giuseppe Maggi, direttore tecnico della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – costituiscono un buon canale formativo, parallelo ai percorsi accademici. E’ la meta di un lungo viaggio iniziato cinque anni fa in collaborazione con il GAL Meridaunia e le amministrazioni comunali. L’obiettivo è quello di attrarre i giovani di questo territorio a formarsi e a diventare tecnici specializzati nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari dei Monti Dauni”. “La cosa più importante – ha aggiunto il presidente di Meridaunia, Alberto Casoria – è vedere oggi il volto di tanti ragazzi che hanno testimoniato la volontà di voler imparare per fare qualcosa di utile per restare sulle nostre montagne per creare o potenziare nuove realtà produttive e dunque anche fare occupazione”.

Il percorso biennale di istruzione tecnica superiore di complessive 1800 ore, alterna lezioni in aula ad esercitazioni di laboratorio con stage in aziende primarie del settore.