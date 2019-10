Al via a Lucera un percorso formativo dedicato alla gestione degli allevamenti zootecnici

Giovedì 10 Ottobre 2019 alle ore 17:00 in viale dell’Artigianato n. 19 a Lucera, presso la sede di Mondo Nuovo A.P.S. sarà presentato il Corso per il conseguimento della qualifica professionale "Operatore/Operatrice per la gestione di allevamenti zootecnici”.

Il Corso è stato finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” - Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019) – codice progetto VVQ3IK3.

Il percorso formativo è rivolto a 20 giovani fino a 35 anni di età, che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti, maschi e femmine, disoccupati o inattivi; residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Ai partecipanti potrà essere riconosciuta una indennità di frequenza di importo massimo pari a 2.250,00 euro (lordi di ritenuta d’acconto), inoltre sarà data possibilità, agli allievi che dimostreranno di possedere competenze in lingua Inglese e/o Informatica, di certificare dette competenze.

A costoro potrà essere rilasciata certificazione ESOL per l’inglese e EIPASS per l’informatica con spese a totale carico del corso. Agli allievi che frequenteranno il corso e supereranno l’esame finale sarà rilasciato l’Attestato di qualifica professionale di Operatore/Operatrice per la gestione degli allevamenti zootecnici.

Il programma del pomeriggio, alla presenza del Direttore del Corso, Dott. Stefano Catapano, prevede i saluti del Sindaco di Lucera Antonio Tutolo e a seguire la progettista del corso, Giulia Mucelli, curerà un focus sull’attività formativa impostata sulla formula di 900 ore suddivise in 11 moduli formativi a cui andranno ad aggiungersi 110 ore di bilancio competenze, orientamento e accompagnamento al lavoro. La conferenza si concluderà con un approfondimento sulla sostenibilità e qualità dell’occupazione nel comparto zootecnico curato dell’imprenditore zootecnico Angelo Miano e dalla referente del Centro per l’Impiego di Lucera Anna Maria Schiavone.