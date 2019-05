Corsi di tedesco: perché studiarlo e dove impararlo a Foggia

A prescindere dal proprio corso di studi e dai propri progetti, imparare una lingua nuova è sempre una buona occasione per conoscere di più un paese e la sua cultura, ampliare i propri orizzonti e, soprattutto, arricchire le proprie conoscenze da sfruttare in futuro.

Il tedesco, dopo l’inglese, è uno degli idiomi più parlati in Europa e per tale ragione sempre più giovani decidono di studiarlo, non solo a scuola, ma anche seguendo dei corsi specifici.

Oltre a essere la lingua ufficiale della Germania, è diffusa anche in Italia, basti pensare che è la lingua riconosciuta in Trentino Alto Adige.

Perché studiare il tedesco? Ecco 6 buoni motivi

Il tedesco fa parte della grande famiglia delle lingue germaniche, come l’inglese; scopriamo 6 buoni motivi per studiarlo:

La Germania è uno dei principali partner commerciali dell’Italia

il tedesco è molto diffuso in tutto il mondo, secondo solo all’inglese

è la lingua più parlata in Europa, circa 90 milioni di persone parlano tedesco, non solo in Germania ma anche in molti altri paesi, come Finlandia, Svezia, Polonia, Danimarca e Paesi Bassi

i tedeschi sono tra i maggiori turisti, per cui conoscere la loro lingua potrà aiutarti nel settore del turismo

la Germania è la prima economia d’Europa

conoscere il tedesco è importante dal punto di vista lavorativo perché più di 2000 aziende in Italia sono tedesche; basti pensare alle grandi case automobilistiche, come BMW

Dove imparare il tedesco a Foggia

A Foggia vi sono varie scuole qualificate in cui seguire corsi di formazione di lingua tedesca, che rilasciano l’attestato e la certificazione, scopriamo quali sono:

Centro Studi Perform in Viale degli Aviatori, 21/B

Daunia Academy in Via Luigi Rovelli, 48

Globe Trek in Via Brindisi, 13

Corsi di tedesco: i manuali online

Impara il Tedesco. Con 2 CD Audio

Come imparare il tedesco in 30 giorni

Corso di tedesco per principianti autodidatti