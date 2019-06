Corsi di pittura e arte per bambini: perché è importante farli

L'arte è una forma di linguaggio, è espressione di se stessi, del propio io interiore e della propria fantasia.

Per tale ragione i corsi di pittura dedicati ai bambini sono fondamentali per favorire la loro crescita e il loro sviluppo, non solo cognitivo ma anche interiore ed emotivo.

Molti studi, infatti, confermano come l'arte stimoli la creatività e nel bambino svolga un ruolo rilevante nel processo di crescita, in quanto è proprio attraverso la pittura e il disegno che il bimbo riesce a trovare un modo e uno strumento per esprimersi.

Di conseguenza, possiamo affermare che i corsi di arte e pittura favoriscono lo sviluppo delle abilità cognitive e comunicative nei più piccoli sin dai primi anni.

I laboratori creativi dedicati all'arte stimolano la fantasia e la libertà di pensiero e di espressione, e diventano un mezzo per far fuoriuscire emozioni, sentimenti e pensieri anche nell'adulto.

Così come i campi estivi, nei più piccoli seguire un laboratorio artistico è anche un modo per conoscere coetanei, un momento di svago e divertimento, di stimolo ed educazione al tempo stesso.

Se siete alla ricerca di un corso di arte in città, di seguito potete trovare alcuni indirizzi utili:

Civico 21 in Via Antonio Gramsci, 39

Associazione Il Girasole in Via Michele Bisceglia, 13

Artedo Foggia