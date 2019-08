Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Costituita la segreteria provinciale di GAIA-L’Altritalia Ambiente, eletto all’unanimità Michele Prattichizzo durante l’assemblea dei soci svoltasi a fine settimana. Consiglieri della segreteria sono stati eletti Katia Luciani, Giuseppe Calabrese, Matteo D’Onofrio, Luca Fratello, Ruggiero Del Grosso, Angela Mele, Antonietta Massari, Raffaele Giuseppe Florio, Fabio Vannella, Alessandro Scaglione e Giuseppe Miglio. Tesorieri Alfredo Florio e Severino De Vivo. Scelto anche il comitato scientifico, Sabrina Sciroppo è stata eletta come presidente e Francesco Raccuia come vice mentre, come consiglieri figurano Giovanni Pellegrino, Massimo D’Amico, Giovanna Di Carlo, Leonardo Di Capua e Ivo Montedoro. Il segretario provinciale Michele Prattichizzo farà invece da supervisore.

Il programma che si è data la neonata segreteria è serio e molto impegnativo. Si va dall’impegno a individuare un sito nella vicina San Severo per collocare un busto in onore del compianto amico Marcello Amoroso, all’avvio dei corsi per Guardie Zoofile e Ispettori Ambientali coordinati da Ruggiero Del Grosso. Inoltre si valuterà la presentazione di progetti presso alcuni comuni in ambito ambientale e zoofilo come l’individuazione di un sito “Area Verde” nel comune di San Severo da poter gestire. Grazie al nostro Comitato Scientifico ci attiveremo per presentare progetti nelle scuole al fine affiancare gli insegnanti per attività legate alla salvaguardia ambientale e di educazione civica. Sarà istituito inoltre un partenariato con lo Studio dell’avvocato Maria Cristina Grillo di Roma, quale referente di Planeta S.R.L. riguardante il Verde Pubblico di tutte le Strutture Pubbliche e Private. Un’attenzione particolare sarà data poi al settore FOOD mediante azioni di salvaguardia della qualità e incentivazione del cosiddetto KM zero, del cibo sostenibile e della lotta allo spreco alimentare in partenariato con Cibo Futuro, costola operativa del settore Food di GAIA – L’Altritalia Ambiente. Infine si organizzaranno convegni dedicati al Food per esporre prodotti tipicamente pugliesi, invitando anche il nostri Chef di levatura nazionale, nonché le stesse aziende con i loro rappresentanti. Numerosi gli interventi telefonici di congratulazioni durante lo svolgimento dell’assemblea, tra cui quella del presidente di GAIA-L’altritalia Ambiente Renato Narciso e della vice Laura Allevi.

Gallery