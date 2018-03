'O Zulù a Torremaggiore: il frontman dei 99 Posse presenta il suo progetto da solista

Luca Persico, meglio conosciuto come 'O Zulù (Napoli, 15 novembre 1970), è il frontman dei 99 Posse, fondato nel 1991 al Centro Sociale Occupato Autogestito Officina 99 di Napoli. È stato tra i protagonisti della stagione italiana delle posse nei primi anni novanta

Negli ultimi anni è partito con un progetto solista che sarà presentato per intero durante la serata in programma a Torremaggiore presso il locale 'Codice a Barre', con l'aggiunta di vari brani storici dei 99 Posse. Ad accompagnarlo ci saranno dj Spike e la mitica Simona Boo.



La serata sarà aperta dal gruppo locale The Torcinellos che delizieranno il pubblico con un po' di sano reggae e ska e dal maestro di cerimonie

Sestoman che farà ascoltare il suo potente RAP.



Dopo la performance di Zulù la serata continuerà con una dancehall condotta da Jahnni Mambakhan Jamal e Luis Jahmetta sound.



Costo del biglietto 8€ con 1 consumazione inclusa (cicchetto)



Gli ingressi sono limitati.

Gallery