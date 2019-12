Zi rock and his little toys - “Kill the blues tour”

ZI ROCK and his little toys, un progetto unico che propone un live show con GuitarBox autocostruite da materiali di recupero, tutto è proteso verso il riciclo, riuso, recupero e autoproduzione.



È in promozione del suo album “TRIED TO KILL THE BLUES” in uscita a Dicembre ovviamente autoprodotto.

Il suo spettacolo in duo con il suo percussionista ha il Blues come protagonista principale con un particolare sound ricercato dalla costruzione delle sue GuitarBox ed un passionevole ritorno al Roots-Blues degli anni 30/40.



Sarà possibile ammirare l’esposizione delle sue GuitarBox durante l’esibizione.

Tutte le chitarre sono realizzate riciclando oggetti recuperati: pala, radio, grattugia, scatole di biscotti, scatole di wiskhy, latte di olio, scatole di sigari. alcune fatte da zero. Per il manico utilizzo pezzi di legno recuperati ( bancali ecc). La parte elettrica recuperata da vecchie chitarre elettriche o con piezo. Ho fatto anche un violino, ukulele e farò un contrabbasso.