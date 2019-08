Aspettando la 'Notte di San Lorenzo': a Zapponeta musica, buon cibo e schiuma party

Schiuma party, musica anni 70/80/90 e tanto buon cibo: è questo ciò che accompagnerà la Notte di San Lorenzo al lido 'La Caravella', a Zapponeta, località balneare riconosciuta anche quest'anno Bandiera Blu. La selezione musicale della serata sarà curata da Tony e Cristian del 'Karisma on the beach' in tour 2019.