La primavera sul Gargano inizia tra trekking e yoga

“Il Tao del Sole e della Luna” è il nome dell’iniziativa che vedrà i partecipanti coinvolti in pratiche di yoga e trekking nel cuore del Gargano nel primo weekend di primavera, sabato 24 e domenica 25.

Una due giorni tra trekking e yoga tra i sentieri del Parco organizzata da Domenico Antonacci e Emanuela Santoro (insegnante di yoga e guida naturalistica). “Andremo alla ricerca un legame più profondo tra il nostro spirito e ciò che ci circonda la sua natura e la sua storia - afferma Emanuela - immergendoci in un percorso che ci porterà verso una nuova conoscenza più pura e profonda attraverso il camminare, pratiche di meditazione, yoga e scambi esperienziali”.

Nei giorni immediatamente successivi all’equinozio di primavera i partecipanti raggiungeranno due luoghi speciali del Gargano, selezionati in base ad alcune caratteristiche fisiche, in particolare la forza di gravità, qui tra le più elevate di tutta Italia. L’importanza di questi luoghi per le loro testimonianze storiche e archeologiche potrebbe indicare che, già mille anni fa e oltre, i nostri antenati avevano percepito li delle energie particolari, quelle energie che cercheremo di percepire in questo percorso spirituale.

Le pratiche yoga nacquero osservando le tecniche che Madre Natura dona per far crescere ed evolvere le sue creature mantenendole in salute. Gli antichi saggi videro come istintivamente gli animali si curano, si rilassano e dormono; in seguito sperimentarono sul loro corpo le posizioni assunte dagli essere viventi e dopo adeguati adattamenti, con profonda intuizione, crearono una sistematica di esercizi.

Dalla geometria del corpo, quindi, a quella della mente seguendo il concetto che la geometria è la lingua dell’universo, basti pensare alle numerose relazioni tra sequenza di Fibonacci e elementi naturali.



Le iscrizioni, aperte da qualche giorno, hanno suscitato anche l’interesse di gruppi che si sposteranno appositamente dal nord Italia sfruttando l’occasione per una vacanza di qualche giorno sul promontorio del Gargano.

Tutte le informazioni allo 348 4647845 o su Facebook, (cercare “Il Tao del Sole e della Luna”).