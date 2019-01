Riccardo Froscianti spiega lo humour in pubblicità: 3 giorni di workshop con la Piccola Compagnia Impertinente

Piccola compagnia impertinente presenta ‘Il senso del sense of humour in pubblicità’, worskshop di scrittura con Riccardo Froscianti. Ridere e soprattutto scrivere di gusto. Una guida pratica riservata ai copywriter di domani che oggi amano sedurre con il sorriso, ma solo perché hanno intenzioni serie. Il workshop passerà in rassegna le diverse forme di ironia: da quella intelligente a quella di pancia, da quella sottile all’autoironia. Attraverso tecniche, case study ed esercitazioni pratiche si studierà la sua storia, dalla nascita alle nuove frontiere, influenzate dai nuovi mezzi e dagli influencer.

BIO Riccarco Froscianti

Il workshop è ideato e condotto da Riccardo Froscianti. Come copywriter ha lavorato nelle più importanti agenzia pubblicitarie (MRM//McCann, Ogilvy, DLVBBDO e J. Walter Thompson) gestendo, nel tempo, grandi clienti e ottenendo riconoscimenti nazionali ed internazionali. Come scrittore ha pubblicato il suo primo libro con Bompiani “41 Perché Di Dubbio Interesse”, presentato in occasione di BookCity 2016 presso La Triennale di Milano.

Capricorno, ama sempre sottolinearlo per impressionare le persone. Vanta la peggiore imitazione di Joe Bastianich.

venerdì 4 gennaio ore 19.00 - 22.00

sabato 5 gennaio ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

domenica 6 gennaio ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00

Per avere maggiori info e/o iscriversi 3206212489 - 0881.1961158