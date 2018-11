Scopri la forza della fabbricazione digitale: workshop di scansione e stampa 3d

Il workshop offrirà una panoramica della tecnologia 3D, mostrando esempi di scansione, modellazione e stampa nei campi del body scanning, dell’arte e dei beni culturali, dell’artigianato, della ricerca e sviluppo.



BODY SCANNING

Attraverso la scansione 3D la persona viene convertita in un file digitale che può essere stampato replicando l’originale o “modificato” per creare un simpatico montaggio.



ARTE E BENI CULTURALI

La scansione 3D offre soluzioni nuove e originali per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, ha ricadute positive su molte attività: la ricerca, la didattica, la catalogazione, la conservazione, il restauro, la divulgazione, il merchandising e l’accessibilità museale.



ARTIGIANATO DIGITALE

La tecnologia di fabbricazione digitale è in grado di dare vita a modelli di notevole complessità e precisione, rendendo possibile la creazione di oggetti di ogni forma, prima non concepibili. Una tecnologia che non va a sostituire quella tradizionale artigiana, ma la valorizza.



RICERCA E SVILUPPO

Grazie alla scansione è possibile ricavare informazioni progettuali e tecnologiche su un qualsiasi oggetto per studiarlo, migliorarlo, replicarlo. Ad esempio: risalire ai dati progettuali del prodotto di un concorrente o di un articolo non più reperibile sul mercato, apportare modifiche ad un oggetto esistente per renderlo più funzionale o migliorarne il design.



La partecipazione al workshop E' GRATUITA, ma il numero dei partecipanti è limitato; prenotarsi scrivendo a info@ortourbano.net o telefonando allo 0884535319

Gallery