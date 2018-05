A lezione da 'Don Pietro': Fortunato Cerlino alla Piccola Compagnia Impertinente, tra l'Amleto e il ruolo sociale del teatro

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Intervista a Fortunato Cerlino, il 'Don Pietro Savastano' di Gomorra, protagonista a Foggia, di un workshop sull'Amleto di Shakespeare, organizzato dalla Piccola Compagnia Impertinente, diretta da Pierluigi Bevilacqua. Ai microfoni di FoggiaToday Cerlino rivela alcuni dettagli della due giorni di lezione, illustrando in breve anche la genesi del suo libro "Se vuoi vivere felice", presentato venerdì scorso alla libreria Ubik di Foggia, e dicendo la sua sul ruolo educativo della cultura e del teatro in una realtà come quella foggiana.