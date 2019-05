Al passo giusto: a San Giovanni Rotondo un workshop di avvicinamento all'escursionismo

Come si affronta una lunga camminata sotto il sole? Qual è l'abbigliamento più adatto? Quanto è necessario bere? Le domande sono tante, le risposte saranno date durante il Workshop di avvicinamento all'escursionismo “Al passo giusto”, in programma per sabato pomeriggio nelle campagne tra Foggia e San Giovanni Rotondo, ospitati nell’agriturismo Tenuta Chianchito.

L’idea dei Laboratori Arte Facendo di organizzare un workshop di avvicinamento all'escursionismo nasce dal diffondersi della buona abitudine del camminare tra i sentieri più o meno battuti alla ricerca di avventura, relax o per pura curiosità.

Per questo sono nati numerosi gruppi di camminate, associazioni, nuove proposte che permettono a tutti di passare alcune ore alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano.



Il workshop trasmetterà in maniera semplice e veloce le nozioni scientifiche necessarie per approcciarsi all'escursionismo o migliorare il proprio approccio: dall'abbigliamento corretto alla giusta camminata fino agli aspetti salutistici, senza trascurare una panoramica su sentieri e paesaggi del Gargano.

Una conoscenza più approfondita dell'escursionismo vi permetterà di vivere in maniera più consapevole e intensa i momenti del nostro tempo libero che scegliamo di passare in mezzo alla natura: un rapporto più profondo con quello che ci circonda e con il paesaggio circostante genera maggiore armonia e serenità con corpo e mente.

Non resta che iscriversi dunque, contattando il 3931753151.

