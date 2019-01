Parte Winter Cave, la programmazione di eventi invernali della Green Cave di FestambienteSud

Partirà sabato 19 gennaio Winter Cave, la programmazione di eventi della Green Cave di FestambienteSud per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con presentazioni di libri, incontri con il teatro e la musica, corsi di formazione e laboratori per ragazzi. Di seguito il programma del primo weekend

Sabato 19 Gennaio 2019

Presentazione del volume “La Capitanata al crepuscolo del settecento. Le proposte “eversive” sulla Regia Dogana di Domenico Maria Cimaglia”, di Michele Eugenio Di Carlo. Presentano, con l’Autore, Matteo Fidanza e Girolamo Arciuolo.

Il testo descrive l’economia agricola e pastorale del Settecento nel Regno di Napoli, soggetta nel Tavoliere alla Regia Dogana di Foggia. Domenico Maria Cimaglia aveva acquisito i natali a Foggia nel momento stesso in cui l’intera famiglia vi si era trasferita da Vieste. Avrebbe compiuto gli studi di economia e diritto a Napoli, dove era stato introdotto dal fratello Natale Maria nei circoli culturali illuministici, formandosi nell’ambiente dei riformatori economici del tempo. Nel 1766 succede al fratello Natale Maria nella carica di Avvocato dei poveri presso il tribunale della Dogana e svolge la professione a Foggia. Come avvocato dei poveri, difende i locatari più piccoli dei pascoli del Tavoliere dagli abusi e dai soprusi ai quali erano soliti soggiacere, diventando fine conoscitore e estimatore delle problematiche pastorali e agricole connesse all’antiquato regime fiscale legato all’istituto della Regia Dogana di Foggia.

Domenica 20 Gennaio

Vent’anni senza Faber, mostra e reading sulla poetica di Fabrizio De André a cura di Lorenzo Vaira.

A 20 anni dalla sua scomparsa, un piccolo omaggio a Fabrizio De Andrè, alla sua poesia, alla sua musica. Un Reading e una Mostra di dischi, foto, riviste e immagini per ricordarlo insieme. Apertura mostra ore 11, reading ore 19. Ingresso Libero.

Domenica 20 Gennaio, ore 17.30

Laboratorio di lettura per bambini e ragazzi a cura di Anna Maria Rinaldi. Il laboratorio, in parte di lettura in parte pratico, verte sul libro LA MAGIA DELLA FORESTA, di Laila Campobasso, Andrea Pacilli editore. Il viaggio di Aurora nella foresta, la foresta Umbra sul Gargano. La descrizione della foresta, e dei personaggi che la popolano, la bellezza del luogo, il suo fascino, la sua magia, accolgono Aurora che si perde nella foresta e fa conoscenza con gli animali, con le piante, con se stessa.

Alcune delle faggete della Foresta Umbra sono state riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Ingresso Libero