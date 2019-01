Piera Degli Esposti e Pino Strabioli inaugurano “PrimaVera al Garibaldi”

Il racconto di una vita, di 50 anni di carriera tra teatro e cinema, storie di successi, amori, le amicizie e le collaborazioni importanti come quelle con Lucio Dalla e Marco Ferreri, Dacia Maraini e De Chirico. “Wikipiera”, con Piera Degli Esposti e Pino Strabioli, è l’intervista-spettacolo che inaugurerà, venerdì 18 gennaio alle 20.30, nel Teatro Garibaldi di Lucera, la terza stagione diretta dall’attore e regista teatrale Fabrizio Gifuni e dalla direttrice artistica dell’Associazione Cadmo Natalia Di Iorio.

Una intervista dal vivo, su un palcoscenico allestito con pochi elementi dove a risplendere è lei, divertita, intensa, generosa. “Preferisco essere raccontata in vita che da morta – ha detto di sé Piera Degli Esposti - Lo spettacolo è il dietro le quinte di un’attrice, la formazione, le bocciature iniziali e poi i consensi. Penso che ai giovani possa servire vedere che si può costruire un cammino andando controcorrente”.

Una intervista che sarà anche uno spettacolo, uno show in cui Piera Degli Esposti replica i suoi cavalli di battaglia: da Joyce a D’Annunzio, da Beckett a Campanile.

Accanto a Piera Degli Esposti, un grande Pino Strabioli, mai invadente, accomodante, ottima spalla per una vita che si fa narrazione condivisa.

A Lucera il teatro torna dunque protagonista e lo fa anche attraverso una mostra fotografica allestita nel Foyer del Teatro Garibaldi e che resterà aperta per tutta la durata della stagione. Ventotto scatti realizzati da Esther Favilla, che riprendono momenti di backstage delle stagioni passate, alcuni ritratti realizzati durante le prove e tutti gli spettacoli che si sono alternati nel corso dei mesi. In mostra anche alcuni scatti di Fabrizio Gifuni realizzati durante lo spettacolo “Ragazzi di vita” tratto dall’opera di Pier Paolo Pasolini, andato in scena, sempre al Garibaldi, per la chiusura della quattordicesima edizione del Festival della Letteratura Mediterranea.

La stagione teatrale “PrimaVera al Garibaldi 2019” è organizzata dal Comune di Lucera e dal Teatro Pubblico Pugliese.