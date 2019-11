Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 novembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

"Voci" per Viale Giotto è l'omaggio dell'Associazione Pompieri Volontariato Protezione Civile "A. Gramazio" di Foggia nel ventesimo anniversario della più grande tragedia dal dopoguerra per il capoluogo dauno. Domenica 10 novembre, alle 11, in Piazza della Memoria, il giardino-sacrario realizzato sul luogo del crollo dove sorge il monumento del maestro Silvano Pellegrino che reca incisi tutti i nomi delle 67 vittime, si esibiranno il Coro Giovanile Dauno U. Giordano e il Coro Polifonico U. Giordano, diretti dal Maestro Luciano Fiore. Al piano Giuseppe Fabrizio. L'evento è patrocinato dal Comune di Foggia.

Si rinnova l’appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico.

Appuntamento per sabato alle ore 19. A capo del suo collaudato trio, la Serio esalta la sua verve compositiva con l’empatico groove del contrabbasso di Marco de Tilla e con la batteria di Leonardo De Lorenzo.

Il debutto della nuova stagione del Piccolo Teatro di Foggia, sul palco di Vico Cutino.

Domenica 10 novembre, a partire dalle ore 10.30, il Comune di Sant'Agata di Puglia, in collaborazione con ArcheoLogica s.r.l., organizza un evento finalizzato alla presentazione e promozione delle 10 opere del fotografo Alessandro Tricarico, dal titolo “Radici”, realizzate nell'ambito del progetto “Stritte art”, finanziato dalla Regione Puglia per il programma “La cultura si fa strada”. Il titolo del progetto gioca sull’assonanza tra il termine inglese “street” e l’aggettivo dialettale “stritte” che indica le strette strade tipiche di Sant’Agata, le cosiddette “trasonne”, un elemento tipico della conformazione del centro storico del paese. L’intento dell’iniziativa espositiva è quello di valorizzare il “paesaggio” inteso come virtuoso esito dell’interazione tra uomo, natura, culture, tradizioni e che si sostanzia in immagini fotografiche, stampate in gigantografia (su oltre 250 mq di carta) che tappezzano angoli suggestivi del centro storico di Sant’Agata di Puglia.

Cinquant’anni di teatro e di opere originali portate in tutta Italia, partendo da Lucera: sabato 9 novembre 2019, Gli Amici dell’Arte e il loro “Ze Necole” porteranno a Biccari l’ultima tappa del Festival Teatrale dei Borghi. Dopo le tappe e i successi di Lucera, con “Dichiarazioni d’amore”; a Orsara con lo spettacolo “Gentili risorse”; e a Deliceto con “Un giorno al Castello”, il festival itinerante del teatro, progetto realizzato nell’ambito del Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo dell’Assessorato Industria turistica e culturale della Regione Puglia, approderà sabato 9 novembre nella Sala Papa Giovanni XXIII di Biccari. Lo spettacolo si terrà alle ore 21.30. Biglietti in vendita a 10 euro presso la sede della Cooperativa di Comunità, Piazza Umberto I n.14 a Biccari, telefono 371.3365874. I biglietti sono acquistabili anche direttamente nella Sala Papa Giovanni XXIII la sera di sabato 9 novembre, a partire dalle ore 19.

A 10 anni dalla fondazione del Teatro Conart prende il via la stagione artistica organizzata, per il secondo anno, in collaborazione con l’Associazione Mondoltre. Ed allora il sipario del Teatro Conart si aprirà sabato 9 novembre sull’atto unico “La Paroccola” interpretato da Mirna Colecchia, Fulvio Di Martino, Angela Tullo e Lino Di Giorgio. Liberamente ispirato al grande repertorio di Edoardo De Filippo, “la Paroccola” è un lavoro brillante ricco di divertenti paradossi che danno vita ad una rappresentazione di grande effetto umoristico.