Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 giugno 2018

Cosa bolle in pentola nel secondo weekend di giugno? Vediamo insieme il meglio degli appuntamenti in programma

Sabato 9 giugno, alle ore 19, Maurizio de Giovanni ritrova il pubblico di Foggia e della rassegna Libri & Dialoghi con il suo nuovo romanzo, Sara al tramonto (Rizzoli, 2018), ospite attesissimo nella cornice all’aperto di Piazza U. Giordano, spazio antistante la libreria. A presentarlo, il gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo, sodalizio di appassionati di libri gialli che da quattro anni si riunisce in libreria, rappresentato dalla lettrice Luciana Fredella. L’appuntamento è il secondo della kermesse organizzata dalla libreria Ubik e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

Nell'ambito del progetto di promozione del territorio "Borgoscenico", con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Vieste e la collaborazione dell'Associazione Insieme per Crescere, Start Innova S.r.l.s. presenta la mostra "Elvis Presley Museum di Memphis / Tennessee". La mostra di memorabilia curata da FH That´s All Right GmbH, con circa 95 autentici cimeli del re del rock'n'roll, già da alcuni anni è in tour in tutto il mondo registrando numerosissime presenze di appassionati e curiosi. Dopo aver seguito le tappe milanesi dello spettacolo "Elvis The Musical" con una piccola selezione di oggetti, l'intera collezione in esclusiva nazionale per l'estate 2018, sarà presente a Vieste dal 9 giugno al 16 settembre presso le stanze di Palazzo Bellusci, in corso Lorenzo Fazzini.

Si terrà il prossimo 10 giugno presso la 'Città del cinema', 'Dominet Event', gara annuale di kick boxing, organizzata dall'atleta foggiano Danilo Coda. Il 'Dominet' inizierà alle ore 18.30 e, come nella sua prima edizione, vedrà la partecipazione di campioni nazionali e internazionali, a partire dagli atleti della Mike's gym, scuola olandese più famosa al mondo, che nella sua storia ha sfornato talenti del calibro di Badr Hari.

Il Touring Club Italiano, in occasione della diciannovesima edizione de "La Penisola del Tesoro", iniziativa che dal 1999 accende i riflettori sul patrimonio del nostro Paese, accoglierà i Soci e gli appassionati del turismo culturale a San Severo, centro dell'Alto Tavoliere, più volte capoluogo della Capitanata nel 'secolo aureo' (il Cinquecento) e poi nell'Ottocento. La proposta di svolgere una tappa della prestigiosa iniziativa del TCI a San Severo è giunta, a firma del Presidente del TCI Franco Iseppi, al Sindaco Francesco Miglio lo scorso Febbraio ed il Sindaco, unitamente all’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, ha accolto con entusiasmo la proposta. L'iniziativa è organizzata dal Touring Club Italiano, dal Touring Club di Territorio di San Severo, dal Comune di San Severo-Assessorato alla Cultura e dal MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo. Domenica 10 Giugno, dalle ore 9.30 alle 18.00 circa, si svolgeranno visite guidate gratuite al centro storico e alle bellezze storico-artistiche della Città di San Severo.

Donne, sport, informazione e sensibilizzazione all'insegna del blu, del rosa e del rosso. Domenica speciale per le acque del Golfo di Manfredonia che, oltre a refrigerare e contribuire al relax di migliaia di bagnanti e turisti, ospiteranno la "II Regata Gargano in Rosa", organizzata dallo Yachting Club “ Marina del Gargano” (presieduto dal prof. Gino Tridello) e patrocinata dalla FIV (Federazione Italiana Vela), Marina del Gargano, Rotary Club Manfredonia, Uisp, Gruppo Telesforo, Agenzia del Turismo di Manfredonia e dalle Associazioni nazionali Susan G. Komen Italia e A.N.D.O.S. onlus.

Sabato si chiude sabato 9 giugno con la proiezione di quattro short movies. “Bismillah” (2018) di Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello 2018 per il miglior cortometraggio. “Il dottore dei pesci” (2017) di Susanna Della Sala - che vede nei panni del protagonista l’ex enfant prodige de "La vita è bella" Giorgio Cantarini. “La Giornata” di Pippo Mezzapesa è il pluripremiato corto che descrive gli ultimi istanti di vita di Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni morta di fatica sotto il sole del 13 luglio 2015. “Moby Dick” (2017) di Nicola Sorcinelli, vincitore del Nastro d’Argento 2017 per il miglior cortometraggio. “Corti in Opera” si concluderà con la degustazione “Capitanata Food&Wine” a cura di Terre e Gusti e Cantina La Marchesa, accompagnata dal sound del gruppo folk Terramia.

Al via la “Settimana Medievale - corteo storico di Fiorentino e Federico II – Terrae Maioris, frammenti di vita Medievale” in programma dal 7 al 10 giugno, organizzato dal centro attività culturali "Don Tommaso Leccisotti", con il patrocinio del Comune di Torremaggiore - Assessorato alla Cultura e il supporto di associazioni e scuole locali. L’evento, per le sue caratteristiche, ha ricevuto da parte del Ministero dei Beni Culturali il logo “Anno europeo del patrimonio culturale 2018”, rientrando nel calendario nazionale dell’Anno Europeo. L'evento, nato a Torremaggiore nel 1985 per rievocare la fondazione della città nel Medioevo, è ispirato a un binomio imprescindibile: Fiorentino e Federico II. Fiorentino perché rivive in Torremaggiore a seguito della trasmigrazione della maggioranza degli abitanti avvenuta nella seconda metà del XIII secolo. Federico II poiché è morto a Fiorentino dove ha lasciato rilevanti eredità architettoniche come la Domus, di cui Torremaggiore custodisce i resti.