Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019

Il weekend si avvicina. E’ tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Sarà l’Ensemble “Suoni del Sud” con “Histoire de Carmen”, il prossimo appuntamento con l’Associazione Amici della Musica, giunta alla 50.ma stagione concertistica. Lo spettacolo si terrà sabato 9 febbraio 2019, al Teatro “Verdi” di San Severo, sipario alle ore 20.30 (porta ore 20). Il gruppo è diretto dalla foggiana Gianna Fratta e racconta le memorie dal carcere di Don Josè, l’immaginario protagonista del femminicidio più famoso nella storia del melodramma. È dal suo “resoconto” che nasce “Histoire de Carmen”, originale rivisitazione del capolavoro di Bizet ispirata al racconto di Mérimée e al libretto di Meilhac e Halévy.

Torna il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico, aperto sabato pomeriggio e per l’intera giornata di domenica.

Si svolgerà sabato 9 febbraio 2019 la XIX edizione nazionale della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco per iniziativa del Banco Farmaceutico. Sarà possibile acquistare medicinali da banco, che non hanno bisogno di ricetta medica, per donarli a chi è in situazione di indigenza, seguendo le indicazioni del farmacista e dei volontari presenti e riconoscibili da una pettorina del Banco Farmaceutico. 23 le farmacie aderenti nel territorio provinciale.

In programma domenica mattina. Dopo la salita al Monte Cornacchia, sui Monti Dauni, la nuova special edition si rivolge al Bosco Incoronata, alla volta dell'ultimo lembo di un'antica Foresta che un tempo ricopriva la seconda pianura più grande d'Italia, il Tavoliere delle Puglie. Situato a circa 12 chilometri da Foggia, Bosco Incoronata è uno dei pochi "boschi planiziali" che restano in Italia. L'area protetta, di circa 1000 ettari, custodisce un piccolo nucleo di vegetazione naturale, habitat per numerose specie di uccelli, mammiferi, rettili e anfibi, anche grazie alla presenza importante del torrente Cervaro che qui offre scorci suggestivi e inaspettati a chi ne vorrà catturare la bellezza. Un luogo frequentato dall'uomo sin dal Neolitico e ancora fortemente simbolico per la spiritualità grazie alla presenza del Santuario della Madonna dell'Incoronata, da secoli meta di pellegrinaggi dalle regioni circostanti.

E’ il primo spettacolo figlio della ‘gemmazione’ romana del Teatro della Polvere, che proprio nella Capitale ha piantato un seme con attività laboratoriali e produzioni teatrali indipendenti. Stiamo parlando dello spettacolo “404 – Page Not Found”, prima produzione targata Teatro della Polvere/Roma, che i prossimi sabato e domenica, 9 e 10 febbraio, andrà in scena sul palco di via Nicola Parisi, a Foggia.

Fine settimana di spettacoli al Teatro Regio di Capitanata: sabato 9 e domenica 10 febbraio invece saliranno sul palcoscenico gli attori della Compagnia teatrale Calandra che proporranno un’originalissima messinscena intitolata Romeo vs Amleto. Spettacolo che rientra nel cartellone allestito, per la stagione 2018/2019, dalla Compagnia teatrale Enarché presieduta da Carlo Bonfitto.

Per il secondo appuntamento della sua decima edizione Musica Civica propone una serata all’insegna della meraviglia, dello stupore, degli effetti speciali, delle acrobazie parlate e danzate. L’evento, in programma domenica 10 febbraio alle 18 al Teatro Giordano di Foggia, si aprirà con le abilità linguistiche dell’attore e cantautore Andrea Rivera per poi proseguire con le sorprendenti acrobazie di Evolution Dance Theater, compagnia di artisti che fonde danza ed effetti visivi.

Presentazione in programma sabato alle 19 presso lo spazio eventi della libreria Ubik di Foggia, prima del concerto di sabato 16 al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, in occasione dell'apertura del Festival dei Monti Dauni 2019, con la prima esecuzione assoluta dei brani.

Giosetta Fioroni (Roma 1932) è tra i principali interpreti della Pop Art italiana ed esponente della Scuola di Piazza del Popolo a Roma. Opere dei primi anni ’70, fino alle più recenti, renderanno il palcoscenico della Contemporanea Galleria D’arte sempre più importante, grazie alla presenza dell’opera di Giosetta Fioroni. In mostra: Cappello 10 (1970), la nuvola scura (2008), la bella e la bestia (2014), piccolo teatrino (2013), due pastelli pubblicati nel calendario as time gira by del 2008 edizioni d’arte lucaniaeventi e altre opere di notevole spessore.

Camminata ‘Contro il cancro’ a Parcocittà

Domenica 10 febbraio 2019, il Centro Polivalente di Parco San Felice di Foggia ospiterà “Contro il cancro, la prevenzione è per sempre”, la terza edizione della camminata non competitiva promossa da Runners Parco San Felice Foggia in collaborazione con Parcocittà e il patrocinio del Comune di Foggia. Dopo il raduno in Piazza Pavoncelli alle 9.30, i partecipanti si sposteranno verso Parco San Felice. Si tratta di una manifestazione che attraverso l’attività fisica e lo stare insieme promuove percorsi di benessere e prevenzione sulle malattie come il cancro. “Camminare a piedi all'aria aperta, amplifica il potenziamento della creatività e questi benefici creativi permangono anche quando la camminata è finita. La camminata è anche un toccasana per l'umore e può combattere uno stato di depressione. Per questo camminiamo, camminiamo e quando possiamo corriamo. Domenica 10 febbraio dobbiamo essere in tanti per promuovere la camminata come forma di prevenzione contro il cancro”, afferma Anna Paola Improta dei Runners Parco San Felice.