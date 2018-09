Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 settembre 2018

Estate che volge quasi al termine, ma che non smette di offrire grandi appuntamenti nel fine settimana. Vediamo insieme il meglio delle proposte del secondo fine settimana di settembre (QUI TUTTI GLI EVENTI)

Gigi D’Alessio in concerto a Cerignola

Il concerto del cantante napoletano, in programma domenica sera, chiuderà i festeggiamenti in onore di Maria SS di Ripalta.

Rally Porta del Gargano

Sabato e domenica, a sfidarsi sul filo dei secondi, tra prove speciali e diversi tipi di tracciati (nel “classico” triangolo Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata), ci saranno i migliori equipaggi ed autoveicoli sportivi in circolazione.

Foggia Festival Sport Story

Si concluderà sabato l’edizione 2018 della rassegna culturale che racconta lo sport attraverso le arti, organizzata dalla Fondazione Monti Uniti.

Vieste Night Run

In programma sabato, la corsa non competitiva ospitata dalla città di Cristalda e Pizzomunno. La Vieste Night Run, che sarà percorribile sulla duplice distanza di 5 e 10 km, promette di essere un autentico spettacolo, con musica, divertimento e coinvolgimento di artisti.

Corri nel borgo a Vico del Gargano

Tutto pronto per “Corri nel borgo”: la manifestazione podistica di Vico del Gargano è ai nastri di partenza. L’appuntamento è per il 9 settembre con il “Primo Trofeo Forense”. Ci sono tanti modi per poter rendere vivo un borgo. E ci sono tanti modi per poter vivere un borgo. Uno di questi è viverlo correndo.

‘La voce del mare’ a Foggia

È tutto pronto per “La voce del mare” rassegna di belle parole in programma sabato 8 e domenica 9 settembre in Piazza Purgatorio a Foggia, organizzata e promossa da Comune di Foggia - Assessorato alla Cultura in collaborazione con Casa d’Arte - Casa D’E. A scandire il ritmo della due giorni saranno la luce del sole e della luna, le parole dei poeti, le performance degli artisti, le note dei musicisti e tanta meraviglia.

Samuele Sartini all’Artis

Ad Apricena arriva uno dei più importanti dj italiani. Appuntamento per sabato sera.