Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Saranno in scena Sabato 8 Febbraio al Teatro Giordano di Foggia il popolare trio partenopeo ‘I ditelo voi’, con lo spettacolo “Il segreto della violaciocca”, un “thriller psico-comico in due atti”, una divertente black comedy, nella quale non mancano bugie, gelosie e colpi di scena. La storia è quella di stravaganti condòmini/inquilini di una fatiscente palazzina che si trovano, loro malgrado, ad affrontare insieme un segreto. Un segreto che diventerà per lo spettatore una vera ossessione; un segreto che ha il sapore dell’assurdo, del comico, del surreale, nello stile proprio dei Ditelo voi, ma che, in alcuni casi, corrisponde al lato più oscuro della nostra società.

Il primo appuntamento del Premio “I fiori blu”, nato su iniziativa dell’associazione culturale “I fiori blu” con il partenariato di Università di Foggia e Biblioteca “La Magna Capitana”, è in programma sabato 8 febbraio in Biblioteca, a partire dalle ore 17.00, dove tre dei sedici autori finalisti incontreranno i lettori per presentare i libri candidati alla prima edizione del Premio. A inaugurare il ciclo degli incontri, sarà l’antichista Giorgio Ieranò; a seguire, la prima scrittrice finalista per la sezione narrativa Cinzia Leone. Chiuderà “Non fate i bravi”, libro che raccoglie gli ultimi pensieri di Nadia Toffa, giornalista delle Iene morta lo scorso 13 agosto, presentato dalla mamma Margherita.

“Il potere tende a tracimare e a pretendere di essere il motore di ogni cosa. La più grande forza della democrazia liberale è concedere a tutti, nel rispetto delle leggi, la possibilità di non lasciarsi trascinare da quello straripamento". Parola di chi, da anni, convive con il potere. Lo guida, ne fa parte, lo organizza. Senza mai comparire in prima persona, prestando la propria professionalità, studiandolo, osservandolo. E, adesso, raccontandone il funzionamento: quel dietro le quinte che è la sostanza stessa del potere. Sabato 8 febbraio, alle ore 18.30, l’autore Antonio Funiciello presenta il suo libro dal titolo Il metodo Machiavelli (Rizzoli, 2019), incontrando per la prima volta i lettori della libreria Ubik. Laureato in filosofia, giornalista, scrittore, ha collaborato con Walter Veltroni, e dal 2016 al 2018 è stato capo staff dell'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il suo libro, nelle parole di Marco Damilano, direttore de L’Espresso, è "Un atto d'amore verso la politica, una scelta controcorrente". L’appuntamento è a cura del Centro Studi e Ricerche Diritto dell’Ambiente “Antonio Cederna”. A conversare con l’autore, Saverio Di Jorio. Introduzione di Michele Trecca.

Domenica 9 febbraio 2020, nella splendida cornice del Teatro “Verdi” di San Severo, andrà in scena “L'Elisir d'Amore” di Gaetano Donizetti. Lo spettacolo, che rientra nella programmazione della 51.ma stagione concertistica degli Amici della Musica, avrà inizio alle ore 20 (porta ore 19.30).

Mezzo secolo di carriera, 50 anni sui palcoscenici di tutta Italia: il Gruppo teatrale Amici dell’Arte di Lucera, fondato e diretto da Germano Benincaso, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 al Teatro Regio di Capitanata a Foggia, in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) porterà in scena, nell’ambito della 19a stagione teatrale Enarché, Filumena Marturano, la famosissima commedia (scritta dal grandissimo Eduardo De Filippo). Un’opera che Gli Amici dell’Arte metteranno in scena nella versione originale, in dialetto napoletano.