Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il secondo del mese di dicembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti.

Sabato 8 dicembre, per il quinto anno consecutivo, torna in piazza Cavour (pronao della villa Comunale) a Foggia, la manifestazione che fa volare i sogni di tutti. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione dell’albero di Natale. L’accensione dell’albero di Natale sarà preceduta dalla distribuzione dei palloncini ecologici e biodegradabili al 100%. Alle 20 l’evento si chiuderà con il concerto di Ottavio De Stefano e la Ods Big Band.

Lo spettacolo con la regia di Michelangelo Campanale andrà in scena domenica alle ore 18 al Teatro comunale ‘L. Dalla’.

Nuovo appuntamento con "Merende da Favola", la rassegna teatrale del Teatro dei Limoni dedicata alle famiglie: lo spettacolo, scritto e diretto da Maggie Salice, andrà in scena nei giorni 7, 8 e 9 Dicembre.

Domenica 9 dicembre torna l'appuntamento con la Cus Run Foggia, gara podistica organizzata dal Centro Sportivo dell'Università di Foggia con il Patrocinio del Comune di Foggia e l'approvazione tecnica del comitato provinciale Fidal. Giunta alla sua seconda edizione, la Cus Run Foggia si propone come un piacevole e dinamico momento di aggregazione ed una meravigliosa opportunità di trascorrere una giornata di festa e di sport.

Eventi natalizi

Roseto Valfortore – la giornata inaugurale con percorso tra le vie del borgo addobbato a festa. In questa occasione si potrà attraversare un percorso illuminato tra Piazza Ronca, Fontana Vecchia, Giardino di Piazza Umberto, sino a giungere al tanto atteso Boschetto degli elfi e alla visita del Presepe. Previste degustazioni di svariate tipologie di dolci natalizi, accompagnate da tanta musica e dai mercatini di Natale, che apriranno il lungo mese di festività, oltre ad un fantastico spettacolo di magia.

San Nicandro Garganico – per la prima volta ecco i mercatini che regaleranno una vera e magica atmosfera natalizia. Ma ci saranno anche spettacoli musicali, artisti di strada, sagre di prodotti tipici natalizi.

Natale nel Borgo Antico di Bovino – L’ evento avrà luogo nei giorni 7-8-9 Dicembre 2018 nel Borgo Antico di Bovino. Vera novità di questo Natale 2018 sarà la tre giorni di Sagra dei Sapori Natalizi. Una passeggiata tra vicoli, sapori, storia e tradizione del Borgo Antico, alla scoperta dei prodotti enogastronomici tipici della tradizione natalizia bovinese (baccalà, calzoncelli, pettole, canestrelle e tante altre prelibattezze). Gli stand enogastronomici saranno presenti nella Piazza Guido Paglia, Piazza Marino Boffa e Piazza Duomo e saranno accessibili ai visitatori giorno 7 Dicembre a partire dalle ore 19,00 e nei giorni 8 e 9 Dicembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

Mostra del Presepio a Manfredonia – Ventiduesima edizione della mostra organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, che sarà inaugurata l’8 dicembre in Corso Manfredi, e resterà aperta fino al 6 gennaio.

Inchiostro di Natale a Manfredonia – Torna il mercatino tematico organizzato dall’Agenzia del Turismo e ambientato nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, dove si dislocherà un percorso di diciannove artigiani sipontini appartenenti a diversi settori (tutti legati a produzioni tipiche ed originali) a cui farà da contorno una magica atmosfera natalizia con giochi di luci e suoni, nonché spettacoli di artisti locali (appuntamenti fissi alle ore 11, 18 e 20) e tante sorprese per far vivere a cittadini e turisti l’aria di festa, incentivando la valorizzazione e l’acquisto di prodotti locali.

Monte Sant’Angelo Christmas Festival – Parte venerdì 7 dicembre, con l’inaugurazione dei mercatini artigianali di Maninarte a Natale nel Castello, il programma degli eventi natalizi nella Città dei due Siti UNESCO. Sabato 8, in Piazza Duca d’Aosta, grande festa di apertura con l’accensione delle luminarie e la consegna da parte dei bambini delle letterine a Babbo Natale. In programma una rassegna cinematografica per i più piccoli, i mercatini artigianali e la mostra dei presepi artistici al Castello, la decima edizione del Teatro Civile Festival, concerti e teatro, artisti di strada, lirica e gospel, cabaret, laboratori per bambini, i mercatini artigianali nel centro storico.

Christmas Event a Troia – Al via l’8 dicembre il cartellone di eventi del Comune di Troia, con il consueto appuntamento dedicato all’accensione delle luce dell’Albero di Natale in Piazza Giovanni XXIII.

Mercatini a Orta Nova – Il 7, 8 e 9 Dicembre ritornano ad Orta Nova i "Mercatini di Natale", evento organizzato dalla Pro Loco Orta Nova con il patrocinio del Comune ortese. La pagina facebook della Pro Loco Orta Nova svela piccoli dettagli di questa quinta edizione, che si preannuncia completamente rinnovata e ricca di novità.