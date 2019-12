Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 dicembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Protagonisti della festa dell’Immacolata di Capitanata, nella sera dell’8 dicembre, continuano ad essere, come ogni anno, i desideri dei bambini. Ancora una volta, saranno dunque i più piccoli, che con l’energia dei loro desideri, riusciranno a soffiare idealmente sui quattro alberi di Natale artigianali posti ai lati di piazza Cavour. Alberi in legno di oltre tre metri che come per incanto si accenderanno, illuminando gli sguardi di una luce magica e diffusa a cui si accompagnerà l’accensione più grande, quella del maestoso albero di oltre 18 metri che, così come ogni anno, è posto sul pronao della villa comunale.

Sorprendente, originale e capace di unire tradizione e innovazione. Il Natale del GrandApulia si presenta così e regala ai suoi clienti un mese di atmosfere magiche e tante novità. Ed ecco che le classiche luminarie lasciano spazio alle strofe di due celebri canzoni natalizie: “A Natale puoi” e “Oh, happy day” che illuminano i soffitti delle gallerie del centro commerciale. Quelle stesse canzoni, sabato 7 dicembre, saranno cantate dai ragazzi dell’“Angel Chorus" di Cerignola, diretto dal Maestro Raffaella Cardinale. Dopo un flashmob nelle gallerie del centro commerciale, il coro si esibirà anche in un breve concerto in piazza centrale.

Arriva a Foggia Saverio Raimondo. Il noto comico a partire dalle ore 18.00 sarà ospite della libreria Mondadori di via Oberdan domenica 8 dicembre per incontrare i suoi fan e presentare la sua ultima fatica letteraria, il romanzo ‘Io esisto. Babbo Natale vuota il sacco’ (DeA Planet).

Il 6, 7 e 8 dicembre tornano le STELLE DI NATALE AIL in 4.800 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 31° edizione. Si rinnova l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di 20.000 di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

Verrà inaugurata sabato 7 dicembre 2019, alle 18.30 presso il Centro Polivalente Parcocittà, la mostra fotografica di Antonio Braccio, socio del Foto Cine Club – Foggia. Oltre al fotografo, interverranno Massimo Selmi, presidente provinciale dell'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sessant’anni, consulente del lavoro e tributarista, titolare di avviato studio di consulenza aziendale, scrittore nel tempo libero, amante della musica che ha studiato da ragazzo, fotografo appassionato: questo in sintesi il profilo di Antonio Braccio.

A partire da sabato 7 dicembre il centro storico si trasformerà in un “presepe” e risuoneranno ovunque le note di “Tu scendi dalle stelle”, il canto di Natale più famoso al mondo, scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori durante la sua permanenza a Deliceto, presso il Convento della Consolazione. Il paese di “Tu scendi dalle stelle”, riscopre le sue origini e le sue tradizioni... Deliceto, il Natale è nato qui. Appuntamento sabato 7 dicembre alle ore 21.00 con l’accensione delle Luminarie d’Artista!

L'Immacolata per Roseto Valfortore, piccolo borgo dei monti dauni e tra i borghi più belli d'Italia, significa dare inizio alle festività natalizie, significa dare inizio alla Fabbrica degli Elfi.

Si parte domenica 8 dicembre ore 18,00 con la banda "CITTA' DI ROSETO" che allieterà tutte le vie del paese girando e suonando musiche natalizie.

Da un'idea del Circolo Oasis e del Centro Arte e Tradizioni Popolari di Mattinata che da anni operano sul territorio, con il patrocinio e contributo del comune di Mattinata, in collaborazione con l'associazione bandistica di Mattinata, l'associazione Mattinata a cavallo, l'Avis, Ethnica, la protezione civile i Falchi presentano un calendario ricco di iniziative per tutti i visitatori, un’atmosfera suggestiva tra luci decori e sapori, un’esperienza unica, culturale e divertente, per tutta la famiglia.

Il Natale duemiladiciannove a Lucera porta con sé due grandi novità. La prima è una rassegna a tema natalizio completamente rinnovata e dalle forti ambizioni, chiamata “La Città di Babbo Natale” che si terrà, dal 7 dicembre all’11 gennaio presso lo storico Palazzo De Troia ed in particolare nella Grotta dei Bollenti Spiriti (ex Enoteca Comunale), sita in piazza Nocelli n. 5 (adiacente a Piazza Duomo).