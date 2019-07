Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 luglio 2019

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

La fine di Dance for love anticipa di poco i saldi estivi che prenderanno il via il 6 luglio con la ‘Notte bianca”, quando i negozi del GrandApulia resteranno aperti dalle 10.00 del mattino fino alla mezzanotte (Area Food aperta fino alle 01.00). Quattordici ore di apertura no stop che permetteranno ai tanti clienti di effettuare, a prezzi assolutamente convenienti, i migliori acquisti negli oltre 100 negozi ospitati dalle gallerie del centro commerciale più grande della Puglia.

Torna “Non soli, ma ben accompagnati”, la rassegna del Festival d’arte Apuliae che da qualche anno arricchisce la proposta culturale estiva della città di Foggia, portando spettacoli e concerti nella suggestiva Piazza Cesare Battisti e nel prezioso Chiostro Santa Chiara. Otto gli appuntamenti domenicali, dal 7 luglio al 25 agosto, con una programmazione che spazia dalla musica pop al rock, dalla classica al jazz, dall’etnica alle colonne sonore, dall’intrattenimento al teatro. Si inizia domenica 7 luglio in Piazza Cesare Battisti (davanti al Teatro Giordano) con i New Trolls e l’Orchestra della Magna Grecia in “Concerto grosso per i New Trolls – Omaggio a Luis Bacalov”. Al centro della scena, insieme alla grande orchestra sinfonica tarantina diretta da Maurizio Lomartire, Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista, compositore e fondatore di uno dei gruppi più amati in Italia.

Festa per i 40 anni di attività in Capitanata dei “Laboratori Rocchi” domenica 7 luglio. All’interno della cornice della sala ricevimenti “Corte Corona” a Foggia, a partire dalle 18:30, l’evento ripercorrerà la storia quarantennale della “Rocchi Prelevatori”, azienda che si occupa di analisi chimiche e microbiologoiche per l’industria e l’ambiente. Nel corso della serata, che sarà condotta dal giornalista Antonello Abbattista, interverranno il dott. Paolo Rocchi, amministratore dell’azienda e il dott. Luigi Gallo, direttore della sede foggiana, i quali ripercorreranno la storia aziendale passata e recente, alla presenza di clienti, collaboratori e team aziendale, fra cui la dott.ssa Paola Lazzari e la dott.ssa Daniela Poggioli, rispettivamente responsabile del sistema qualità, e consulente gestionale del “Gruppo Rocchi”. Nell’occasione, verrà illustrato il volume “La raccolta Rocchi, oggetti di vita contadina e vecchi mestieri”. A concludere la serata il concerto dell’artista Antonella Ruggiero, cantautrice di fama internazionale.

A Cagnano Varano, nella suggestiva location del Crocifisso il live del frontman dei 99 Posse, nell’ambito di Puglia Tipica.

Evento in concomitanza con la Giornata Nazionale del Donatore Fratres.

‘Ghost’, la personale dell’artista emergente che sarà in mostra alla Contemporanea Galleria dell’Arte.

‘Titanic manufatti affiorano in mare’, la mostra sul transatlantico più famoso della storia, realizzata da Davide Uricchio.