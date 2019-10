Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 ottobre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Il grande ospite musicale per la festa patronale di San Placido e San Michele. Appuntamento in piazza domenica sera.

Sarà ancora una volta il Quartiere Fieristico di Foggia ad ospitare, nei giorni 4/5/6 ottobre 2019, la quinta edizione del “Fovea Tattoo Show”, la fiera dedicata all’arte del tatuaggio, arricchita da musica, food e drink, con collaborazioni di rilievo come con le danzatrici Giada Tersicore e Meggie Salice. Gli stand ospiteranno artisti provenienti da tutta Italia e non solo, vedranno la partecipazione di tatuatori direttamente dalla California e dalla Svizzera, con un mix eterogeneo di stili e correnti artistiche.

Domenica 6 ottobre il Touring Club Italiano invita a visitare 100 piccole eccellenze dell’entroterra con la “Caccia ai Tesori Arancioni”: la più grande caccia al tesoro d’Italia per conoscere storie, persone, monumenti e piccole curiosità custodite nei luoghi meno noti. Ciascuno dei 100 comuni coinvolti offrirà quindi un percorso unico, che saprà fare emergere la più profonda e autentica identità del luogo e le sue eccellenze. In provincia di Foggia è possibile partecipare a Bovino, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio e Sant’Agata di Puglia.

Per tutto il weekend la festa per celebrare e degustare le birre classiche bavaresi, Hb ed Erdinger, e piatti tipici della tradizione germanica come stinco, wurstel e patate.

I mobili realizzati dall'associazione saranno esposti alla Fiera dell'Ottobre Dauno dal 4 al 6 ottobre. L’Associazione de Artesanos don Bosco riunisce 600 artigiani (uomini e donne sparsi in 26 comunità) formati nelle missioni dell’Operazione Mato Grosso sulle Ande del Perù.

Ospite di grande rilievo sarà l’artista multidisciplinare, di fama internazionale e di origine foggiana, Felice Limosani, le cui opere sono state esposte in tutto il mondo. “Essere concreti con la fantasia” è il titolo dell’evento in programma sabato 5 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo foggiano.

L’iniziativa culturale si propone di contribuire alla migliore conoscenza delle figure santi raffigurati sulle monete italiane medievali e moderne. Il programma prevede l’apertura dei lavori venerdì 4 ottobre 2019, alle ore 16:00, nell’Auditorium “Peppino Prencipe” e proseguirà nella giornata del 5 ottobre dalle 9.00 alle 19.00. Conduttore e moderatore di tutto l’evento culturale sarà il professore Aldo Luisi, già ordinario di Lingua e Letteratura Latina all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

In programma domenica la gara podistica organizzata dalla Asd Vieste Runners. Dieci chilometri all’interno del centro abitato, dal lungomare Mattei al lungomare Europa.

Domenica 6 ottobre a Cerignola la terza edizione del Gran Premio SBK riporta un momento di grande attenzione per quel che concerne il ciclismo praticato dai bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni.

Sabato 5 ottobre dalle ore 17 si terrà il 2° Memorial intitolato a Giancarlo Ravidà e organizzato dall’A.I.D.O. di Foggia in collaborazione con il CSV Foggia.