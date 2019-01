Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il primo del 2019. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Agli sgoccioli di questo 2018 continua il ricco programma di eventi natalizi che hanno incoronato Candela, piccolo borgo in provincia di Foggia, il Paese del Natale. Anche quest’anno la casa di Babbo Natale ha attirato migliaia di visitatori e potrà essere ammirata ancora fino al sei gennaio, insieme alla dimora degli elfi, al Museo del giocattolo e alla coloratissima mostra della Lego, Candela Brick Art, evento esclusivo in provincia. Nel frattempo è già tutto pronto per accogliere l’altra protagonista del periodo dell’anno più amato dai bambini: la Befana. Giunto alla quarta edizione, anche quest’anno sarà possibile visitare il Borgo e la casetta della Befana, che vi aspettano in uno dei luoghi più caratteristici del paese, tra il corso principale e l’inizio del centro storico.

Cristina D’Avena in concerto a Candela

E’ il gran finale dell’edizione 2018/2019 del Natale a Candela. La cantante più amata dai bambini si esibirà in concerto subito dopo il volo della Befana, in piazza del Plebiscito.

Terzo e ultimo appuntamento della rappresentazione vivente della natività organizzata dal Gal DaunOfantino presso gli Ipogei Capparelli di Siponto.

Una serata tutta da cantare quella in programma sabato 5 gennaio 2019, presso Casa Matteo Salvatore ad Apricena, con inizio alle ore 20.30. Un progetto culturale promosso dal Centro studi tradizioni popolari “Terra di Capitanata” di San Severo e ideato da Matteo Grifa, interprete straordinario del cantastorie, in collaborazione con il Comune di Apricena e l’Associazione “La Città che Vogliamo”. La manifestazione rientra nel cartellone delle attività natalizie che si stanno tuttora svolgendo nella “città della Madre Pietra.

In programma sabato sera. L'iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Gli elementi necessari? Sacco a pelo, pigiama e voglia di stare insieme giocando.

Spettacolo teatrale degli Operapop, in scena domenica 6 gennaio. Gli Operapop, composti dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli, presenteranno al pubblico foggiano il loro spettacolo che sarà un escursus di emozioni tra il canto, la musica d’autore e la recitazione ed Una grande esperienza LIVE che vi lascerà incollati alla poltrona. Gli Operapop ormai soliti a spettacoli di qualità sia in Italia che all’estero e spesso in tv ospiti delle maggiori trasmissioni, dopo il tuor estivo ripartono proprio da foggia con i gli appuntamenti dal vivo del 2019.

Riflettori accesi su “Imagine-Toi”, lo spettacolo pluripremiato che sabato 5 gennaio arriva a Manfredonia con Julien Cottereau, per dodici anni clown mimo solista del Cirque du Soleil, il circo più famoso del mondo. Vincitore del Premio Molières 2007 Attore rivelazione, Prix SACD Nuovo Talento One ManShow 2008, Nomination Globes de cristal 2009, “Imagine-Toi” della Compagnia Quartier Libre è uno spettacolo poetico e adatto per tutte le età, che celebra la gioia e la meraviglia dell’essere bambini.

Piccola compagnia impertinente presenta ‘Il senso del sense of humour in pubblicità’, worskshop di scrittura con Riccardo Froscianti. Ridere e soprattutto scrivere di gusto. Una guida pratica riservata ai copywriter di domani che oggi amano sedurre con il sorriso, ma solo perché hanno intenzioni serie. Il workshop passerà in rassegna le diverse forme di ironia: da quella intelligente a quella di pancia, da quella sottile all’autoironia. Attraverso tecniche, case study ed esercitazioni pratiche si studierà la sua storia, dalla nascita alle nuove frontiere, influenzate dai nuovi mezzi e dagli influencer.