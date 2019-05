Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 4-5 maggio 2019

È tempo di organizzare il fine settimana, l’ultimo del mese di aprile. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Torna il festival del cibo di strada nel centro storico di Foggia. “Cibo e riciclo” sarà il tema della sesta edizione.

Anche a Foggia e in provincia saranno protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini. Nelle piazze saranno allestiti banchetti dove i volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di AVIS volontari sangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia distribuiranno i Cuori di Biscotto, un regalo perfetto per festeggiare la mamma, con una donazione minima di 12 euro: la campagna sarà on air infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della Festa della Mamma.

Torna il prestigioso appuntamento con il “Giordano in Jazz”, il festival internazionale del jazz di Foggia che ha portato la nostra città all’attenzione dei cultori di questo genere in tutto il mondo. Il prossimo ciclo di concerti assumerà una veste inedita, con la prima “Spring Edition” che si terrà a Foggia, in piazza Marconi, il 3, 4 e 5 maggio, all’interno dell’intenso programma di Libando, il festival dello street food che quest’anno avrà come motivo conduttore il “riciclo”.

Domenica 5 maggio, alle ore 21,00, in Largo della Piazza – Volturino (Foggia), reduce dal grande successo di Tale e Quale Show 2018, ormai nel vivo del Tour Estivo 2019, Antonio Mezzancella presenta “Riparto da me”, performance di musica e imitazione nel contesto della tradizionale festa di Maria SS della Serritella, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, dal Comune di Volturino e dal Comitato Festa Prima Domenica di Maggio.

Per l’ultimo appuntamento della decima edizione Musica Civica porta in scena Histoire de Carmen, spettacolo ispirato alla Carmen di Bizet e al racconto originale di Merimè. Dopo un fortunato tour in varie città italiane, domenica 5 maggio alle 19 arriva al Teatro Giordano di Foggia questa apprezzata mise en espace che farà gustare, in una versione molto originale, in perfetto equilibrio tra musica e teatro, una delle trame più note della produzione lirica di tutti i tempi.

L’ormai consueta manifestazione primaverile “Correre Donna” è giunta alla sua settima edizione. La camminata sportiva dedicata alle donne capaci di mettersi in gioco tornerà per strada domenica 5 maggio, alle 9:30, a Parco San Felice, a Foggia.