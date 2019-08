Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

L’ex voce dei Matia Bazar chiuderà i festeggiamenti di Maria SS di Siponto in piazza Giovanni Paolo XXIII.

'Questioni Meridionali' si fa in due: si parte il 29, 30, 31 agosto con Stefano Benni, Maria Mazzotta e Cristiano Godano. Secondo tempo il 27, 28, 29 settembre. 'Divergenti' sarà il filo conduttore della nuova edizione del festival, con tre appuntamenti che mischiano teatro, narrativa e musica e che si svolgeranno nel cuore del centro storico di Foggia, raccogliendo le piazze e i bellissimi chiostri di Santa Chiara e della Cattedrale.

“Amore, Guerra e Pace”, il concerto abbinato al Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, torna per il secondo anno ad arricchire il cartellone del Foggia Estate. I vincitori della sezione Talent Voice si esibiranno il 1° settembre alle 21 in Piazza Cesare Battisti.

Dal 30 agosto al 1° settembre, due manifestazioni che hanno deciso di unire le forze e fare squadra. Entrambi gli eventi animeranno il cuore del paese, Borgo Terravecchia, un caratteristico labirinto di vicoletti e piazze, su cui si erge l’elegante complesso architettonico del palazzo ducale, con la torre normanno-angioina e la Chiesa Madre duecentesca dedicata all’Assunta.

31 agosto, Orta Nova, prima serata. Il suggestivo largo ex Gesuitico ospiterà "Il Geometra Sognante, storie di musica e amicizia". Si tratta di un evento a base di musica, chiacchierate, video ed audio pere ricordare Maurizio Ferrandina, geometra e musicista, uomo amato da chiunque l’abbia conosciuto anche solo per un giorno. Maurizio è venuto a mancare il 1° settembre scorso, all'età di 41anni, dopo aver combattuto per anni contro una malattia autoimmune che ha rovinato il suo fegato. È andato via nel giorno in cui il trapianto avrebbe potuto cambiare la sua vita per sempre. Si è addormentato con il sogno di realizzare grandi cose, nel lavoro e nella musica, sua grande passione, ma qualcuno ha deciso che forse sarebbe stato più utile altrove.

Una due giorni dedicata alla cucina molecolare si terrà venerdì 30 e sabato 31 agosto al ristorante Ri.Gà. di Biccari, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, con lo chef Lionel Catherin, che proporrà ai clienti del locale di Riccardo e Gabriele Ioanna un menù degustazione. Nato in Bretagna, in Francia, e cresciuto sulla costa in un piccolo villaggio chiamato Moelan Sur Mer da una famiglia di pescatori, chef Catherin ha sviluppato una predilizione per il pesce e i crostacei.