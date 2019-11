Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Festa in Piazza Cavour per la prima volta. Nesli e Nando Popu gli ospiti d’onore.

Spettacolo fuori abbonamento della stagione teatrale organizzata dal Comune di San Severo. Domenica sera l’Associazione Culturale Bandistica “Città di San Severo” propone la celebre opera di Pietro Mascagni.

Interessante e originale concerto della rassegna musicale degli “Amici della Musica” in programma sabato 30 novembre 2019 alle ore 19.45 (porta ore 19.15) presso la chiesa di San Nicola a San Severo. Nella suggestiva cornice della location di uno dei monumenti più belli del centro dell’Alto Tavoliere, si esibirà infatti l’Apulia Cello Ensemble, composto da cinque violoncelli, con il controtenore Maurizio Di Maio, in un programma accattivante con musiche di Haendel, Vivaldi, Rossini, Verdi e trascrizioni di famose arie d’opera.

Alla ‘Paisiello’ il concerto di uno dei pianisti più talentuosi d’Italia.

Si terrà sabato 30 novembre 'Il cammino di Bacco', evento organizzato dall’associazione culturale Poggio Circuito Creativo di Poggio Imperiale (FG). Si tratta di una passeggiata enogastronomica alla scoperta delle cantine ipogeo. L’essenza dell’evento è un piacevole giro per le vie del centro del piccolo comune dauno, dove il visitatore, seguendo la mappa, viene condotto all’ingresso delle antiche cantine ipogeo in tufo di metà/fine ‘800.

La disegnatrice sarà ospite alla fumetteria We will nerd you di Foggia.

Da una domanda irriverente e insolita, un libro simpatico e avventuroso: ma Babbo Natale, quando non fa Babbo Natale, che lavoro fa? Lo svela Michele D’Ignazio nel suo nuovo libro, Il secondo lavoro di Babbo Natale, edito da Rizzoli, accompagnato dalle divertenti illustrazioni di Sergio Olivotti. Un appuntamento imperdibile dedicato ai piccoli lettori (dai 6 ai 12 anni): sabato 30 novembre, ore 17, in libreria, lo scrittore incontra il suo pubblico, coinvolgendolo direttamente nella storia con una vera e propria lettura teatralizzata. Ad affiancarlo, la lettrice ed esperta di letteratura per l’infanzia, Chiara Gentile. Ingresso libero.

Sabato 30 novembre, l’Onorevole Laura Boldrini sarà a Vieste con Il libro possibile per una conferenza sul tema “Violenza sulle donne: il fallimento della civiltà”. L’incontro si terrà alle 10, nel cine-teatro Adriatico. Introdurrà Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile; interverrà Graziamaria Starace, assessora alla cultura del Comune di Vieste. L’evento è organizzato in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.