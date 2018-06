Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 30 giugno e domenica 1° luglio 2018

Giugno si appresta a cedere il posto al mese di luglio. Il weekend in arrivo è quello del passaggio di consegne tra il mese di giugno e quello di luglio. Tanti gli eventi in programma – e stavolta il maltempo non dovrebbe creare problemi –, scopriamoli insieme.

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, l’Amministrazione comunale di Foggia, attraverso l'Assessorato alle Attività Economiche, ha riconfermato l’organizzazione di “Borgo in Festa”, l’evento programma sabato 30 giugno e domenica 1 luglio prossimi a Borgo Incoronata, il ricco cartellone di eventi realizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Only Food e con le realtà produttive locali.

Mecna sarà a Foggia, il prossimo 30 Giugno, alle ore 18.30, presso il Mondadori Bookstore di via Oberdan, per il firmacopie del suo nuovo album: “Blue Karaoke” ed il Meet & Great con i suoi fan. Per accedere all’Instore è necessario acquistare la copia del CD presso il Mondadori Bookstore di via Oberdan, contestualmente sarà rilasciato il pass di ingresso prioritario all’evento. Si accede unicamente via PASS.

Sabato 30 giugno 2018 si terrà presso il Castello Ducale di Torremaggiore (Fg) la 1 ^ edizione di “Vinaria”, rassegna enoica organizzata dall’ Associazione Vitivinicola Dauna. La rassegna vedrà la programmazione, nella mattinata, del Convegno “Viticoltura, Enologia e Mercato per le imprese vitivinicole della Daunia”, interverranno il Dott. Michele Savino -Crea di Foggia, Dott. Luigi Tarricone- Crea di Turi, Prof. Aldo di Luccia- UniFg e il Prof. Antonio Seccia- UniFg, modera il Prof. Giuseppe Lopriore- UniFg; e della 1^ edizione di “Vinum” concorso enologico regionale in collaborazione con O.N.A.V. delegazione di Foggia.

Dopo 5 anni, si torna a correre a Lesina, questa volta in pompa magna, la 1°CorriLesina è infatti Campionato Provinciale Master 10 km. La gara organizzata dalla Running Accademy Lucera, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale di Lesina si disputerà su un circuito interamente cittadino che toccherà il centro storico di Lesina e il lungo lago, dando la possibilità ai podisti provenienti da ogni parte della nostra regione di ammirare le bellezze della cittadina lagunare, nel contesto inusuale del tramonto.

Si svolgerà domenica 1° luglio 2018 la XIX Edizione della manifestazione “Mare senza Barriere 2018”, organizzata dal Circolo Nautico Adventure Club Foggia, fondato nel 1985 con lo scopo di promuovere la diffusione della pratica sportiva quale diritto di tutti i cittadini, e che con tale manifestazione intende coniugare la passione per il mare e la navigazione ad un’azione di sensibilizzazione a sostegno delle disabilità. Circa 10 imbarcazioni – tra gommoni e barche ‐ appartenenti ai soci dell’Adventure Club di Foggia ed ai simpatizzanti della manifestazione – ospiteranno i circa 40 giovani disabili ‐ tutti accompagnati da volontari ‐ per una giornata di solidarietà all'insegna dello sport, della natura e del tempo libero con sosta presso lo stabilimento balneare a Siponto gestito dal 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste”.

L’associazione Gargano Nordic Walking di San Nicandro Garganico, in collaborazione con il Coordinamento delle associazioni e gruppi walkers della Puglia Nord e il Parco Nazionale del Gargano, ha programmato per i prossimi 30 giugno e 1 luglio un evento dal titolo FESTA DEL CAMMINO, inserendo anche l'iniziativa di ambito nazionale “Natura Senza Barriere”, creata da Federtrek della quale siamo federati.

Sabato 30 giugno, dalle ore 20.15 alle 22.30 circa, in via Vincenzo D’Alessandro (Campo dei Fiori) ad Apricena, si svolgerà l’appuntamento “ON AIR Arte e musica in libertà – Matteo Salvatore”. L’evento è il primo previsto dal progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere rientrante nella tipologia “On Air”, un’innovativa forma di valorizzazione dei luoghi d’arte dell’Alto Tavoliere che si propone di portare la street art in luoghi caratteristici e insoliti, attraverso l’esibizione dal vivo in varie forme (graffiti, live painting, proiezioni, ecc.) di artisti contemporanei, con l’accompagnamento ritmato di luci e suoni.