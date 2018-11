Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 novembre

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il primo del mese di novembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti. (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Ultimi giorni per gustarsi lo show horror che coniuga teatro, circo e cabaret. Si parte oggi e si proseguirà fino al 4 novembre.

Il Centro polivalente taglierà il traguardo dei due anni il prossimo 5 novembre. Per celebrare l’evento ecco tre giorni di festa che partiranno sabato alle 19 con l’inaugurazione della mostra ‘Quando non ancora mi chiamavo Parcocittà’ di Michele Sepalone. Domenica 4 novembre, dalle ore 11, spazio all’Aperitivo con ambientazione sonora a cura della “Camerata Musica Antiqua” (Pasquale Rinaldi al flauto dolce e Mauro Del Groso al liuto), mentre lunedì mattina, a partire dalle ore 9.30, grande festa con le scuole con la Rete Educativa Penelope, che accompagneranno con gioia e voglia di stare insieme questo speciale evento.

Si svolgerà a Torremaggiore la 12° edizione della marcia della solidarietà, evento organizzato dall’Associazione San Cristoforo e dalla Asd Running Club Torremaggiore, patrocinato dal Comune di Torremaggiore. La manifestazione che ormai è ben conosciuta in tutta la provincia è sia un evento podistico, ma soprattutto un evento per promuovere le attività di volontariato dell’Associazione San Cristoforo e delle altre associazioni locali.

Bello, buono e sorprendente, sempre, all’improvviso, ovunque. C’è un pezzo di Puglia, il Gargano, che lascia un segno indelebile in chi lo visita. Un viaggio sensoriale a 360° per 365 giorni l’anno, un’esperienza che riempie gli occhi di bellezza, la mente di sapere e la pancia di delizie. Il Gargano mostra la sua essenza ed il suo lato più intimo in autunno con la scoperta di imperdibili sapori autentici e preziosi saperi senza tempo. Il primo weekend prenderà vita il 3 e 4 novembre e interesserà, in concomitanza di Ognissanti, i Comuni di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, vertendo, attraverso specifici servizi ed attività, sui temi della valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei prodotti tipici locali, come la carne di mucca podolica, i formaggi, la farrata ed il vino novello.

Abusate, stuprate, stalkerizzate, mobbizzate. A casa, a scuola, sul luogo di lavoro, in vacanza. A volte fino alla morte. Il fenomeno della violenza sulle donne è purtroppo ancora terribilmente attuale. Fa paura denunciare, parlarne, confidarsi. Non a Foggia, dove in occasione della terza e ultima tappa del “wedding fashion” accadrà qualcosa di molto singolare. L’appuntamento è per domenica prossima 4 novembre, la prima domenica del mese che celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, a "Dimora Romita" alle ore 19. La serata sarà presentata dalla giornalista di Telenorba, Francesca Rodolfo.

Il 3 novembre sarà inaugurata la mostra fotografica/documentale dedicata ai luoghi in cui Giuseppe Di Vittorio visse da bracciante e operò da sindacalista nei primi anni della sua vita.

Prima "Foto Escursione" su Monte Cornacchia. "Gargano NaTour" in collaborazione con il Comune di Biccari organizza per il prossimo 3 novembre una escursione fotografica nei boschi di Biccari per catturare i magnifici colori d'autunno. Il programma prevede un'escursione con lezione pratica di fotografia e degustazione di prodotti tipici con l'accompagnamento di guida e fotografo professionista. Iniziativa ideale per amanti della natura e della fotografia (previste diverse sessioni fotografiche, spiegazioni teoriche a dimostrazioni pratiche).