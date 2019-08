Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 agosto

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Famosi per le loro straordinarie capacità musicali e per l’estremo virtuosismo nell’uso della voce, i Neri Per Caso saranno i protagonisti del quinto appuntamento della rassegna “Non soli, ma ben accompagnati – Festival d’Arte Apuliae 2019”, che si terrà domenica 4 agosto in Piazza Cesare Battisti a Foggia.

Nel Bosco di Faeto uno degli eventi gastronomici più longevi e attesi di tutta la provincia.

Nella variegata offerta di manifestazioni del tabellone "Carpino estate 2019" ritorna una tra le tradizioni più consolidate che hanno caratterizzato, sin da sempre, la cultura locale. La manifestazione è promossa dal Comune di Carpino, dalla Pro Loco e dalla Comunità Parrocchiale nell'intento di celebrare una delle razze bovine molto antiche dalle carni abbastanza sapide e sane e ricche di Sali minerali: la vacca podolica.

È con costante tenacia ed impegno, che ormai da più di quattro decenni la prima domenica di agosto l’Associazione Turistica Pro Loco Deliceto organizza in collaborazione con il Comune di Deliceto la “Sagra delle Orecchiette, a Corte”.

Cresce l’attesa per la IX edizione de “Il Raduno dei Suonatori di Tarantella”, in programma sabato 3 e domenica 4 Agosto 2019 nel centro storico di Monte Sant’Angelo. Suonatori, danzatori, musicisti e appassionati si ritroveranno per rivivere le emozioni e i suoni delle tradizioni del Gargano.

Una serata dedicata alla cucina tipica rosetana con rivisitazioni tutte a base di vero tartufo.

Sabato 3 agosto e domenica 4 agosto 2019 le strade di Apricena e Poggio Imperiale saranno solcate da ruote particolari: quelle dei CARRUCCI per la 3ª edizione del “GRAND PRIX dei Carrucci 2019” targato “Movidaunia Apricena”.

Ultime due serate di eventi nella seconda parte della rassegna organizzata da Legambiente. Sabato il concerto di Alborosie. Domenica, Alessandro Quarta duo recital in Piazzolla e The History of Jazz.