Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 settembre 2018

C’è ottobre che bussa alla porta e si appresta a fare capolino. Ma intanto ci sono residui di una ricchissima estate da gustarsi nell’ultimo weekend di settembre. Vediamo insieme il meglio dell proposte del fine settimana (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Boomdabash a Monte Sant’Angelo

Sabato 29 settembre a Monte Sant'Angelo farà tappa il 'Barracuda Summer tour' dei Boomdabash. La band salentina, la cui celebre hit 'Non ti dico no' cantata con Loredana Berté, ha impazzato su tutte le radio italiane, si esibirà in piazza a partire dalle 22.30. L'evento è organizzato dal Comitato Festa Patronale 'San Michele Arcangelo'.

Dodi Battaglia a Monte Sant’Angelo

Live domenica sera nella piazza principale alle ore 21.

Enzo Avitabile a Orsara di Puglia

Sabato sera concerto dell’artista napoletano in piazza Padre Pio, nell’ambito delle celebrazioni di San Michele Arcangelo.

Giornata Nazionale dei borghi autentici a Castelluccio Valmaggiore

In programma domenica la manifestazione promossa dall’omonima associazione con Legambiente Onlus e con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha il fine di favorire la conoscenza e la scoperta dei borghi italiani quali realtà territoriali ed umane portatrici di storia, cultura identitaria e saper fare produttivo.

Giornata Nazionale dei Borghi autentici a Biccari

C’è anche Biccari tra gli oltre 60 piccoli comuni italiani che il prossimo 30 settembre celebreranno la Terza Giornata Nazionale dei Borghi Autentici. Una vera e propria festa diffusa su tutto il territorio nazionale, ispirata quest’anno al tema “Cibo e vino: orgoglio di comunità”, che metterà in mostra le eccellenze dei Comuni che aderiscono all’importante Associazione (www.borghiautenticiditalia.it)

Campionati europei di surfasting (pesca dalla spiaggia)

Si chiuderà sabato sul litorale Foce Varano la manifestazione ospitata, quest’anno, per la prima volta in Italia.

Cucine aperte in provincia di Foggia

Seconda edizione dell’evento organizzato dal consorzio ‘La Puglia è servita’: quattro le aperture speciali il 29 e 30 settembre dalle 11 alle 16 e dalle 19 alle 23. In Capitanata sono quattro le strutture partecipanti.

Cosa fare nel weekend: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 settembre

foggia-provincia-29-30-settembre-2018