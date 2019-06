Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 giugno 2019

È tempo di organizzare il fine settimana, l’ultimo del mese di giugno. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Comincia da Vieste, il 30 giugno, la diciassettesima edizione del Radionorba Battiti Live. Il grande palco della radio del sud sarà allestito in piazza Marina Piccola, nel cuore della perla del Gargano. Lo spettacolo, condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci, comincerà alle 21. Sul palco grandissimi nomi della musica italiana, giovani talenti amatissimi dal pubblico e un grandissimo ospite internazionale.

“Tramonto divino” è il nome scelto per l’aperitivo con il gastronauta Davide Paolini in programma sabato 29 giugno alle 19.30 nel piazzale della stazione delle Ferrovie del Gargano a San Menaio. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di San Menaio e Calenella in collaborazione con il Comune di Vico del Gargano, ha l’obiettivo di valorizzare e rilanciare le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso una chiacchierata con un esperto appassionato da sempre di gastronomia. Davide Paolini, infatti, non solo ha creato eventi enogastronomici nazionali e ha scritto numerosi libri dedicati al cibo e al marketing gastronomico e territoriale, ma a metà degli anni Novanta ha coniato un termine nuovo: il “Gastronauta”.

L’instore tour del vincitore dell’ultima edizione di ‘Amici’ farà tappa a Monte Sant’Angelo. Il giovane cantante incontrerà i suoi fan al Centro Commerciale Gargano per un firmacopie, in programma sabato 29 giugno alle ore 18.

Si prospetta un weekend dal retrogusto intenso, il 29 e 30 giugno, nella meravigliosa cornice del Castello Ducale di Torremaggiore, con la seconda edizione di VINUM, kermesse che celebra le eccellenze della produzione enologica pugliese. Da un’idea dell’Associazione Vitivinicola Dauna, la manifestazione è nata con l’obiettivo di dare manforte allo sviluppo delle realtà produttive del territorio pugliese, in un’atmosfera divertente e informale e in pieno spirito di condivisione. Il programma prevede una serie di appuntamenti tra cui incontri, workshop, masterclass, laboratori di degustazione, musica dal vivo e la finale del secondo Concorso Enologico Regionale Vinum.

Il raduno degli ex calciatori rossoneri degli anni ’70. Tra gli ospiti, anche Nevio Scala e Gigi Delneri. Nella giornata di sabato, molti gli eventi in programma, con esibizioni di beach soccer tra gli ex calciatori e una manifestazione pubblica presso l'Anfiteatro Nobile, per ricordare i migliori momenti (con aneddoti e segreti) di un Foggia indimenticabile. Entrambi gli eventi saranno gratuiti ed aperti al pubblico.

Riparte alla grande a Carapelle la Notte Bianca 2019 ed inaugura ufficialmente la stagione estiva con decine di sorprese. Il 29 giugno la cittadina dei Cinque Reali Siti diventa l'ombelico del mondo grazie all'impegno della Proloco, al patrocinio del Comune e al contributo di diversi sponsor. Si parte alle 17, in aula consiliare, con la presentazione del romanzo "La strada madre" della foggiana Lucia Campanella, con l'intervento musicale del maestro Franco De Feo al pianoforte.

Paolo De Giovanni, Pirazzini, Del Neri, Scala, Memo, Bruschini, Nicoli, Bozzi, Sali, Enzo, Liguori, Grilli, Ripa, Balestri, Valente, Cimenti, Ottoni, Trentini e Gambino, Turella, Salvori e tanti altri parteciperanno al trofeo delle stelle rossonere 'Un calcio di passione' in programma domenica 30 giugno dalle 18 presso l’impianto sportivo “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis. I protagonisti saranno le vecchie glorie del Foggia Calcio, unitamente alle migliori firme del giornalismo sportivo di Capitanata, che sfideranno le tradizionali compagini calcistiche sammarchesi: l’ASD San Marco, squadra di Eccellenza, e la Polisportiva Sammarco. In campo scenderanno anche gli amministratori locali per una sfida all'ultima pallonata, tra passione e ricordi.