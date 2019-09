Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 settembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

L’artista salentina ospite musicale nel ricco programma di eventi della festa patronale a Monte Sant’Angelo. Concerto in programma domenica sera.

Secondo ospite della festa patronale. Il rapper si esibirà sabato sera in piazza.

Dal Piemonte alla Sicilia i Borghi Autentici d'Italia che partecipano alla Giornata nazionale festeggeranno la lentezza come valore, un valore da riscoprire in un mondo che tende ormai a privilegiare e idolatrare la velocità, con stili di vita sempre più frenetici, spostamenti sempre più rapidi, contatti umani sempre più affrettati e superficiali, la perenne “connessione”, la competitività esasperata. Appuntamenti ad Accadia, Faeto e Biccari.

Continuano le iniziative dell’Istituto il Cigno, grazie alla professionalità, determinazione e amore per il suo lavoro di Loreta Ricotta. Sabato 28 settembre 2019 ore 20,30 apre il sipario del Teatro Umberto Giordano di Foggia con la seconda edizione di estetica oncologica; con un Super Evento di beneficenza fortemente desiderato, progettato e organizzato da Loreta Ricotta e supportato da diversi sponsor.

Continuano le proposte domenicali della società ArcheLogica s.r.l. alla scoperta delle bellezze storico- artistiche del nostro territorio, all’interno del progetto SAC Apulia Fluminum, dedicate ad adulti e bambini. Domenica 29 settembre si terrà l’itinerario di visita che, partendo dall’antico borgo di Bovino (inserito tra i Borghi più belli d’Italia e tra le Bandiere Arancioni del Touring club italiano) ve ne farà scoprire il centro storico e le testimonianze archeologiche (Museo Civico “Nicastro”, Cattedrale, Castello – solo esterno- e Belvedere).

Nell’ambito del progetto SVOLTARE, l’Associazione Impegno Donna capofila del progetto organizza lo Spettacolo “Relazioni Pericolose” presso la Sala Farina in via Campanile 10 a Foggia ore 19.00. Il progetto, vincitore del Bando Iniziativa Donne 2017 di Fondazione con il Sud, ha l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno della violenza e la tutela delle vittime, anche potenziali, nonché l’autonomia e l’autodeterminazione delle vittime di violenza, affermando nel contempo un modello di intervento che unisce gli sforzi di tutti gli attori sociali nel segno della collaborazione e del coinvolgimento proattivo.

Incontri d'autore alla libreria Orsa Minore di San Severo. Sabato 28 settembre Francesco Carofiglio presenta "L'Estate dell'incanto" (Piemme 2019). È l'estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull'orlo dell'abisso. Ma lei non lo sa. Quell'estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove. La cascina del nonno e il bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte pericolose, il primo, innocente bacio.

Sabato 28 settembre, spazio all’approfondimento con il focus sulle tematiche di attualità politica e sociale. Dalle 19.00 si alterneranno sul palco dell’auditorium S. Chiara, Aboubakar Soumahoro e Sergio Rizzo, vicedirettore del quotidiano La Repubblica alle 20.00. Domenica 29 al Teatro Umberto Giordano, a chiudere l’ottava edizione di Questioni Meridionali arrivano l'arte, i disegni il ‘teatro disegnato’ e le atmosfere di Gek Tessaro, con due spettacoli, di cui un'anteprima nazionale: in incontro per bambini, la mattina, Il circo delle nuvole, mentre alle 20.00 in anteprima nazionale L’incanto dell’incontro.