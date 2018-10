Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018

Ultimo weekend del decimo mese dell’anno. Ecco che cosa ci riserva il mese di ottobre prima di congedarsi (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Fa tappa a Foggia lo show horror che coniuga teatro, circo e cabaret. Si parte oggi e si proseguirà fino al 4 novembre.

Torna l’evento che punta alla valorizzazione di una delle eccellenze della Capitanata. L’evento torremaggiorese sarà caratterizzato da un programma ricco di appuntamenti che prevede: mercatini e tour enogastronomici; eventi musicali; show cooking e laboratori di cucina; percorsi turistici da Castel Fiorentino al Museo Archeologico; giri turistici tra ristoranti “MedDiet” e panifici; corsi di degustazione enogastronomica; corsi sull’olio “Evo”; concorsi che premieranno il miglior albero di ulivo di Peranzana e la miglior etichetta; incontri e seminari. Due, infine, i grandi eventi che caratterizzeranno la manifestazione: Gene Gnocchi in “Sconcerto Rock” sabato 27 ottobre alle 21 in piazza Mazzini e Federica Carta domenica 28 ottobre alle 21 in piazza De Sangro presso il Castello Ducale della città dell’Alto Tavoliere.

Ultimi giorni dell’ottava edizione del festival dedicato alla letteratura per ragazzi, organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti.

In programma domenica presso il centro commerciale Mongolfiera di Foggia a partire dalle 10.30.

Seconda edizione dell’evento che conduce i partecipanti alla scoperta di piante secolari e di un mondo antico in Puglia. Domenica 28 ottobre sono previste visite guidate a Carpino, Torremaggiore e Vieste.

Domenica 28 ottobre, ArcheoLogica s.r.l. in collaborazione con l'associazione Verde mediterraneo, propone un'escursione “Accadia - Sant'Agata di Puglia”, un percorso di visita alla scoperta del paesaggio e degli antichi borghi medievali.

Domenica mattina l’isola pedonale ospiterà la raccolta di occhiali usati, organizzata dai Lions. In seguito alla raccolta, che si effettua in molte località italiane, gli occhiali usati vengono inviati all'apposito Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati ONLUS dove vengono preparati, puliti, suddivisi in base alla prescrizione e distribuiti nelle nazioni in via di sviluppo.

Sarà visitabile fino al 7 gennaio la mostra di 30 foto riprese durante le stagioni liriche e di prosa del teatro foggiano.