Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 ottobre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Il 26 e 27 ottobre Foggia torna ad essere la “Capitale dell’Ornitologia”. Nel prossimo weekend, infatti, al quartiere fieristico migliaia di uccelli provenienti da tutto il mondo saranno in esposizione alla “3^ Mostra Ornitologica Internazionale dei Tre Mari”. Si tratta di un’esposizione (la più importante del sud Italia) che vede una sinergia di associazioni ornitologiche pugliesi, lucane, campane, siciliane e calabresi, che convergeranno tutte nel capoluogo dauno. Sono previsti cinquemila uccelli in esposizione nel padiglione 71, altrettanti in mostra scambio nel padiglione 10 per un totale di migliaia di espositori, allevatori, curiosi provenienti da tutta Europa.

Quarta edizione. Una serata all’insegna delle degustazioni, con caldarroste, panini con mortadella e salsiccia, crepes, dolci e bevande.

All'interno della nona edizione del Buck Festival della Letteratura per Ragazzi, a Foggia dal 20 al 27 ottobre, Coop Alleanza 3.0 propone due appuntamenti con l'autore Sergio Guastini. Gli incontri avranno luogo venerdì 25 (alle ore 18) e sabato 26 ottobre (alle 10) presso il corner di Librerie Coop - Ipercoop Foggia.

Anche sui Monti Dauni, precisamente a Castelnuovo della Daunia, la serata del 26 ottobre verrà dedicata alle tradizioni popolari. “CastelnuoVINO, Festa d’Autunno”, un evento organizzato dalla Pro Loco G.B. Trotta, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che avrà come ospite d’eccezione il vino. Una festa d’autunno, nel cuore del piccolo borgo, fatta di musica, cibo e tanti amici, per favorire la conoscenza dei prodotti della tradizione. La piazza principale, inoltre, sarà abbellita dai mercatini dell'usato, a cura dell'Associazione "Di piazza in piazza". Saranno presenti vari partner, come AvitaBio, Nobili Terre Italiane, Cantine Niro e Sangue di Puglia, i quali metteranno a disposizione dei visitatori i propri prodotti.

La storia di un borgo e quella di un frantoio, il paesaggio millenario degli oliveti e il lavoro quotidiano di un’azienda. E intorno arte, cultura, tradizioni, costumi delle terre della Puglia. È il mondo genuino e vero che l’Associazione Nazionale Città dell’olio ci fa scoprire con la terza edizione della Camminata tra gli olivi. L’appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre fra colline, sentieri, terrazze e borghi di fascino. Tutta l’Italia sarà in cammino per scoprire nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate nell’Italia dell’olio extravergine e anche per festeggiare i 25 anni delle Città dell’olio. E quasi a celebrare l’importante anniversario dell’associazione la Camminata tra gli olivi quest’anno ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione The Routes of the Olive Tree che ha sede a Kalamata in Grecia: il premio onorario Raccomandato dalle Strade dell’Olivo del Consiglio d’Europa.

Fa tappa anche a Foggia il tour “Grazie dei Fior” di Erica Mou. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 21 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia. Il concerto celebra i 10 anni di carriera della cantante pugliese. Ed è sul numero dieci che gioca l’intero concerto che racconta attraverso dieci canzoni la vita di dieci donne che hanno fatto la storia. Da Saffo e i suoi sfrontati inni d’amore, all’ombelico di Raffaele Carrà che fece scalpore in un’Italia ancora puritana, passando per Margherita Hack, Bebe Vio, Mia Martini…

Sarà il quartetto d’archi del “Maggio Musicale Fiorentino” il prossimo ospite dell’Associazione Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Il concerto si terrà il 27 ottobre 2019 presso la Chiesa San Nicola alle ore 19.30. Ad esibirsi i maestri dell’Orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”: Leonardo Matucci (violino), Carmela Panariello (violino), Andrea Pani (viola) e Wiktor Jasman, (violoncello). Il concerto, che proporrà le più importanti pagine di Mozart e Beethoven, è dedicato alla memoria della signora Dora Scaglione Cicerale, per espressa volontà del figlio Antonio Cicerale, appassionato cultore dell’arte e della musica.