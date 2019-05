Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 maggio

È tempo di organizzare il fine settimana, l’ultimo del mese di maggio. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Quinta edizione della prima Fiera del Fumetto di Capitanata. Un vero e proprio viaggio nel mondo del fantasy: dai fumetti ai cartoons, dal retro-gaming ai social network, passando per musica, cinema e tv. Tra gli ospiti illustri, Favij (lo youtuber più famoso d'Italia), protagonista sabato 25, ma anche Max Mazzotta, Don Alemanno, Boban Pesov e i disegnatori Disney Luca Usai, Gianfranco Florio e Roberto Gagnor.

La factory che con i video ironici ha totalizzato più di mezzo miliardo di visualizzazioni su Facebook e Youtube, è tra gli ospiti di punta della rassegna. Il meet&Greet con gli inquilini più famosi del web, è in programma sabato mattina alle 12.30.

Nuovo grande debutto italiano a Lucera con due affermate musiciste americane che regaleranno al pubblico del Teatro Garibaldi anche un’esclusiva: la trascrizione della colonna di Schindler’s List da loro stesse riarrangiata. La stagione “Fatti ad arte” dell’associazione Amici della musica “Giovanni Paisiello” di Lucera e de L’Opera Bvs di Foggia sabato 25 maggio ospiterà infatti Marianne Gedigian, flautista che ha inciso con John Williams le musiche del celebre film di Spielberg, e la pianista Colette Valentine, due artiste protagoniste assolute del mondo musicale colto nordamericano.

Ai nastri di partenza la ventisettesima edizione di Cantine Aperte, il più noto appuntamento dedicato al vino e ai suoi territori organizzato dal Movimento Turismo del Vino in oltre mille aziende socie di tutta Italia. In Puglia sono due le giornate di apertura previste, il 25 e il 26 maggio, con un fitto programma di attività.

In provincia di Foggia apriranno le cantine 'Alberto Longo' di Lucera (Sabato), e Cantina Le Grotte di Apricena, d'Araprì e D'Alfonso del Sordo di San Severo (Domenica).

Sabato e domenica si conclude l'evento organizzato da 'Evviva Viaggi', con le visite alla Cattedrale di Manfredonia e alla Basilica di Santa Maria di Siponto per ammirare inoltre la meravigliosa installazione di Tresoldi, per poi spostarsi a San Giovanni Rotondo nei luoghi di Padre Pio per assaporarne la spiritualità.