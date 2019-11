Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 novembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

La città del disco a Foggia

Espositori da tutta Italia alla Città del Cinema nell’evento dedicato ai collezionisti di vinili, cd, mc e dvd, ma anche di gadget, fumetti e libri.

Francesca De Andrè al Centro Commerciale Gargano

Il Centro commerciale di Monte Sant’Angelo festeggia il suo 14esimo compleanno con una ospite d’eccezione. La showgirl interagirà con il pubblico concedendo foto e autografi a tutti gli ospiti.

Giorgio Montanini al Teatro dei Limoni

Torna al Teatro dei Limoni Giorgio Montanini, lo stand up comedian più irriverente del panorama italiano. Nel suo nono monologo, "Come Britney Spears", Montanini mette in discussione l'unico vero baluardo trasversale e condiviso da tutti, quello che tiene in piedi il genere umano: l’antropocentrismo. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dei Limoni i prossimi 22, 23 e 24 novembre, alle ore 21:00.

San Severo: Festa di Sand Martin all’Antica Cantina

La Daunia Enoica Aps 2018 è lieta di annunciare che la diciannovesima edizione dell'evento "Sand Martin 2019" si terrà nei giorni 23 e 24 novembre presso gli ampi spazi all'aperto della "Antica Cantina" di San Severo (Viale San Bernardino 94). L'evento si avvarrà della collaborazione e del patrocinio della città di San Severo.

Di concerto con le Autorità amministrative della nostra città, si è voluto dare un messaggio di forte solidarietà nei confronti della “Antica Cantina“, storica realtà vinicola e cuore pulsante della viticoltura sanseverese, oggetto all’incirca un mese fa di un vile atto delinquenziale. Pertanto, la manifestazione, solo per quest’anno non si terrà in Piazza Aldo Moro (Piazza Carmine).

Anche quest’anno il weekend sarà caratterizzato da eventi culturali, musicali ed enogastronomici.

Visita guidata a Troia

Domenica appuntamento con un nuovo itinerario di visita, con una guida turistica locale che accompagnerà i visitatori alla conoscenza delle bellezze storico-artistiche del centro antico di Troia, di cui quest’anno si festeggia il millenario dalla ri-fondazione a opera dei bizantini. L’itinerario sarà preceduto e seguito dalla degustazione di prodotti tipici.

Gabriele Cirilli al Teatro Verdi

È Gabriele Cirilli il prossimo e attesissimo ospite della 50esima stagione della rassegna musicale firmata Amici della Musica. L’attore e comico abruzzese si esibirà domenica 24 novembre 2019 al Teatro “Verdi” di San Severo alle ore 20.30 (porta ore 20) con “Mi piace…di più”. Uno spettacolo che si costruisce nel tempo. Si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c’è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d’attore che Cirilli non disattende mai. Lo spettacolo si snoda attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Filo conduttore dello spettacolo è la risata, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio.

Musicalis Daunia a Lucera

Quattro giovani emergenti interpretano Brahms nel penultimo appuntamento di “Fatti ad arte”, stagione concertistica targata Musicalis Daunia. Domenica 24 novembre la Sala concerti "Giovanni Paisiello" di Lucera ospiterà Sara Tomaiuolo (clarinetto), Stefano Bruno (violoncello), Leone Monaco e Monica Pia Galullo (pianoforte).

Sono studenti del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia che con il loro talento si stanno facendo strada nel panorama musicale italiano.

Di Fabio in Frasca

Si intitola "Di Fabio in Frasca", il nuovo spettacolo di Greta Cappelletti con Fabio Paroni, rientrante nella stagione teatrale della Piccola Compagnia Impertinente. Appuntamento per sabato e domenica.

Barbara Baraldi alla Ubik

Sabato 23 novembre, ore 19, nello spazio live della Ubik di Foggia, Barbara Baraldi incontra per la prima volta i lettori della libreria con il suo ultimo romanzo, L'ultima notte di Aurora (Giunti Editore, 2019). L’incontro è organizzato in collaborazione con la Biblioteca La Magna Capitana e con il gruppo di lettura A qualcuno piace... Giallo. Conversa con l'autrice, la bibliotecaria Francesca Capone.