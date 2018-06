Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 giugno 2018

L’estate è finalmente arrivata. E con essa ecco i grandi eventi. Il primo fine settimana della nuova stagione è già ricco di appuntamenti da non perdere. Vediamoli insieme

Torna la grande musica a San Severo. Domenica 24 giugno 2018, con inizio alle ore 21,00, è infatti in programma il concerto dei The Kolors, inizialmente previsto durante la Festa del Soccorso. Una delle band più amate dei giovani è pronta a esibirsi In via Martiri di Cefalonia, nei pressi della nuova sede comunale.

Si terrà il 23 e 24 giugno 2018, all’interno della Villa comunale, la manifestazione organizzata dall’assessorato comunale alle Attività Economiche, in collaborazione con l’associazione “Cultura e Ambiente” e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia

Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte ‘Sofì e Luì - Me contro Te’, sono i fidanzati più popolari della rete e saranno ospiti del GrandApulia sabato 23 giugno dalle 14.00 (piazza centrale del centro commerciale) per il firmacopie di “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”, un activity book edito da Mondandori Electa.

San Giovanni Rotondo si prepara a celebrare il suo santo patrono, San Giovanni Battista. Evento clou, il concerto di domenica 24 giugno, quando sul palco allestito in piazza Europa, salirà l’artista catanese, pronta a riproporre i suoi più grandi successi tra cui ‘Ma non ho più la mia città’, ‘Non è un film’ e ‘Vivere’.

Sarà Mimmo Cavallaro l'ospite d'onore della terza edizione della rassegna di musica popolare "Serenata alla Tarantella", in programma il 23 agosto 2018 alle ore 21:00 sulla spiaggia libera del Pizzomunno, a Vieste sul lungomare Enrico Mattei.

Si intitola 'Nessuno è escluso', spettacolo teatrale di evangelizzazione, in programma sabato 23 giugno (ore 20) al Teatro San paolo di Foggia, che avrà come protagonisti ragazzi normodotati e diversamente abili.

Una lunghissima e festosa carovana di vespisti invaderà (pacificamente, si intende) la prossima domenica 24 giugno il centro storico di Troia, per visitare la Città del Rosone, insignita della Bandiera Arancione, il prezioso riconoscimento della qualità turistica attribuito dal Touring Club Italiano.

Strade e balconi in versione floreale, menù con “cucina dei fiori”, visite guidate, laboratori di petali e colori, mostre, un concorso fotografico e tante altre iniziative: sabato 23 e domenica 24, l’estate della Capitanata sarà inaugurata da “Orsara in Fiore”. Sarà una manifestazione interamente incentrata sulla bellezza del borgo, il coinvolgimento dei cittadini attraverso il concorso per i migliori “Balconi fioriti”, la partecipazione dei visitatori con le visite guidate, i menù speciali, la musica, le mostre, gli “Orti aperti”, il concorso fotografico aperto a tutti e organizzato da Avis Orsara.

Una festa delle Acli, un momento importante per ricordare un uomo, un presidente, un amico, Fabio Carbone, per quella capacità di credere, di insistere, di essere testimonianza viva di impegno civile e politico. L’appuntamento del 23 giugno di Parco San Felice è nella memoria di chi ha saputo essere traduzione del messaggio aclista.