Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019

E’ tempo di organizzare il fine settimana, l’ultimo del mese di febbraio. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Evento clou ad Apricena, con la cantante bolognese, celebre voce delle più importanti sigle dei cartoni animati. Appuntamento in programma sabato.

Uno dei più importanti chitarristi italiani protagonista a Foggia in un evento organizzato dall’Accademia Lizard di Foggia.

Alessio Boni torna a Foggia con un nuovo spettacolo, liberamente ispirato al celebre romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra. ‘Don Chisciotte’ (regia dello stesso Boni, e di Roberto Aldorasi e Marcello Prayer) andrà in scena al Teatro Giordano sabat0 23 e domenica 24 febbraio, nell’ambito della stagione di prosa organizzata dal Comune di Foggia.

Sabato 23 febbraio saranno le mascotte di Bing e Flop di Rai YoYo a fare irruzione nelle gallerie del centro commerciale per un meet&greet in programma dalle 16:00 alle ore 20:00. Ogni ora (per 20 minuti circa) i personaggi della rete più vista dai bambini saranno presenti in galleria per un pomeriggio di grande divertimento. Per tutti i bimbi sono previsti gadget a tema, fino ad esaurimento scorte.

Arriva dalla Sardegna il prossimo spettacolo della stagione teatrale Giallocoraggioso. È “Adda passa’ a nuttata” prodotto dalla compagnia sassarese Meridiano Zero, scritto, diretto e interpretato da Marco Sanna e dalla foggiana Francesca Ventriglia che torna, dopo anni, a recitare nella sua città natale.

Giunge quest’anno alla XL edizione la manifestazione dei Falò, dedicata al primo Patrono di Deliceto, S. Mattia Apostolo, evento che affonda le sue radici in arcaici riti del passato.

Sin da tempo immemorabile l’uomo celebra il fuoco, la luce che rischiara e riscalda le tenebre invernali. Con questa manifestazione Deliceto unisce il profano di un antico rito pagano alla sacralità della figura di S. Mattia Apostolo.

I dettagli di un corpo in movimento, un ritratto, un oggetto ripreso, uno sguardo disincantato. Tanti possono essere i momenti immortalati da un disegno, tutti con emozioni diverse. E proprio le “Tracce di Emozioni” sarà il titolo della mostra di Salvatore Bruno, in esposizione a Parcocittà dal 23 febbraio al 5 marzo 2019. L’inaugurazione ci sarà sabato 23 febbraio alle ore 18.30 presso i locali del Centro Polivalente di Parco San Felice.

Quattro amanti della musica e del teatro – Angela Tullo, Lino Di Giorgio, Cinzia Di Gioia e Michele Cristinziano - sono i componenti del quartetto Fuori tempo, che proporrà al pubblico del teatro Regio di Capitanata domenica 24 febbraio lo spettacolo Baciami piccina. Uno spettacolo all’insegna dell’allegria in musica: i quattro attori e cantanti faranno un excursus nel segno del classico varietà: gli spettatori potranno ascoltare canzoni d’altri tempi (degli anni ’40 e ’50) ma sempre attuali come Ho un sassolino nella scarpa e la romantica Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. A fare da contrappunto alla musica tante risate, ovvero scenette riprese dalle trasmissioni della tv degli esordi, ovvero la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Uno spettacolo sul filo dell’allegria quindi, tutto giocato sui tempi del varietà.

Le storie della storia sono divenute un appuntamento cult grazie a "Monumenti in cerca di Attore. Reading teatrali per speciali visite guidate", progetto dell'Agenzia di comunicazione e promozione Scopro, con l'obiettivo di promuovere un’innovativa e dinamica modalità di fruizione dei beni culturali quali motore della promozione turistica. Doppio appuntamento nel weekend: sabato 23 all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e domenica 24 nel Museo Etnografico Tancredi con l’appuntamento per i più piccoli e il laboratorio dedicato alle ostie piene. Il progetto è vincitore del bando “#InPuglia365. Cultura, natura, gusto 2018-2019” dell’Agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione.

Per il Carnevale 2019, l’Associazione SOS Cerignola torna in campo con la sua “Festa della Pentolaccia” giunta alla Sesta edizione. L’iniziativa propone alla città un momento di festa e di allegria, con una grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, che oltre ad essere espressioni gioiose della creatività e della condivisone, permette di riscoprire le tradizioni della festa di carnevale. Infatti, caratteristico momento della giornata sarà il rispolverare la tradizione ormai persa, del “Funerale del Carnevale”, con l’accensione del fantoccio del carnevale.