Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

“Io sono nato in un tempo di guerra mascherato da tempo di pace”. Chi lo dice? Marco, lo dice. A chi, lo dice? A Concita. Alla scrittrice e giornalista, intellettuale di riferimento, ma anche madre e donna versata nelle cose del mondo. Come? Scrivendole, ponendo quesiti, raccontando. Ed è da qui che ha inizio tutto: romanzo di formazione, cronaca famigliare, manifesto politico, In tempo di guerra (Einaudi, 2019) è tutto questo ma è soprattutto un atto d'accusa contro le generazioni che ci hanno lasciato in eredità un universo saturo e ostile. Sabato 22 febbraio, alle ore 17, Concita De Gregorio presenta il suo nuovissimo libro nella Sala Rosa-Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia (Via Galliani, 1), ospite del Centro Studi e Ricerche Diritto dell’Ambiente “Antonio Cederna” in sinergia con la libreria Ubik. Dopo la splendida serata dello scorso 19 settembre, quando è intervenuta a Questioni Meridionali, l’autrice, tra le personalità culturali più influenti in Italia, ritrova a distanza di pochi mesi il pubblico di Capitanata.

Domenica 23 febbraio 2020 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) al Teatro Verdi si terrà lo spettacolo fuori abbonamento Bestiario D’amore con Vinicio Capossela con l’orchestra Ico Magna Grecia. Il concerto comprende in gran parte un repertorio di canzoni edite, cucite insieme in un racconto che ci porta a spasso tra le storie di animali celebri, simbolismi, bestiari.

Domenica 23 febbraio a partire dalle 10.30 prende il via la 67esima edizione del Carnevale di Manfredonia, con la Sfilata delle Meraviglie e Gruppi Mascherati. Il giorno prima, in piazza Marconi alle 22 il matrimonio di Ze Pèppe e Siponta.

Sabato 22 febbraio 2020 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) andrà in scena al Teatro Verdi Belle Ripiene (Il Sistina) di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo. Scene Teresa Caruso costumi Cecilia Betona, luci Daniele Ceprani, suono Lorenzo Lambiase, consulenza enogastronomica Chef Fabio Toso, regista collaboratrice Francesca Draghetti, musiche originali Emanuele Friello, regia Massimo Romeo Piparo.

Venerdì 21 febbraio, ore 11, lo scrittore e giornalista siciliano – figlio di Pippo Fava, intellettuale ucciso da Cosa Nostra nel 1984, nonché sceneggiatore del film I cento passi – incontra gli allievi di ben tre istituti scolastici al Teatro U. Giordano di Foggia: le scuole foggiane B. Pascal e G. Marconi, e il Giordani di Monte Sant’Angelo. Al centro della mattinata, la presentazione del suo romanzo dal titolo Il giuramento (Add editore, 2019) il quale, dopo il consueto incontro pomeridiano a cura del CSV di Foggia presso la Casa Circondariale, alle ore 19 sarà presentato anche nello spazio live della libreria Ubik. L’indomani, infine, sabato 22 febbraio, ore 11, a conclusione di questo secondo giro di appuntamenti nelle scuole aderenti a LQS, Claudio Fava presenterà il suo libro anche all’Istituto P. Giannone di San Marco in Lamis.

Il prossimo appuntamento di “Per chi suona la sveglia” - la Stagione di Prosa della Città di Manfredonia, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con la compagnia Bottega degli Apocrifi - è fissato per sabato 22 febbraio e vede in scena il giovane attore foggiano Gianmarco Saurino, accanto a Mauro Lamanna e Elena Ferrantini, con un potente testo di Esteve Soler, uno degli autori catalani contemporanei più tradotti e rappresentati. “Contro la libertà” è parte della sua Trilogia della rivoluzione, del 2017. Sette quadri, sette storie, sette scene surreali che cercano di rispondere alla stessa domanda: che cos’è la libertà?

Domenica 23 e Martedì 25 febbraio 2020 Carpino si prepara a festeggiare in maschera la festa più trasgressiva dell’anno: dopo il grande successo riscosso negli anni precedenti torna in scena uno degli eventi più caratteristici e rilevanti della cultura locale, sia sotto il profilo sociale, in quanto costituisce un importante occasione di svago e di aggregazione che unisce l’intera comunità, sia sotto il profilo economico in quanto almeno in una notte il paese vive nella consapevolezza e sa che “semel in anno licet insanire”. Nella mattinata di domenica 23 e martedì 26 febbraio il Carnevale di paglia sarà seduto all’angolo della Piazza ad aspettare l’irrisione dei passanti e questo ad indicare lo scherzo, il travestimento, la beffa, il sorriso che deriva da un particolare stato d’animo, per essere bruciato poi nella centralissima Piazza a conclusione della manifestazione.

Nuovo appuntamento con Merende da Favola, la decima stagione teatrale per famiglie del TdL. Nei giorni 22 e 23 Febbraio in scena c'è "L'incubo degli Acchiappafantasmi" di Christian di Furia.

Tutto pronto per il secondo appuntamento della Stagione teatrale per Famiglie del Piccolo Teatro di Foggia. Anche per quest'anno il sodalizio vincente con la compagnia teatrale Crew Slup (cui è affidata la direzione artistica della rassegna) è riconfermato. La corazzata foggiana di musical torna dunque in scena per i prossimi due weekend con uno dei più amati a affascinanti classici del cartone animato: Aladdin.

Secondo dei tre appuntamenti in programma: domenica 23 sfilata a Casalnuovo Monterotaro con partenza da Piazza Municipio.