Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, quello che precede il Natale. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Dal 22 al 24 dicembre torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento con “Libando a Natale”, evento promosso dall'Amministrazione comunale per il tramite dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Foggia in collaborazione con l’associazione Di terra di mare e con l'impresa creativa Red Hot. La manifestazione si tinge sempre più di verde perché gli organizzatori, come accade da tre anni a questa parte, hanno scelto la strada del plastic-free sostituendo l’utilizzo della plastica con materiali biodegradabili. “Libando a Natale” all’insegna del rispetto per l’ambiente, per dimostrare che è possibile fare a meno della plastica monouso, evitando non solo di contribuire ad inquinare ma soprattutto sensibilizzando all’uso consapevole delle risorse.

Domenica 23 Dicembre 2018, a partire dalle 18.00 Ottica del Re vi aspetta per il primo ed unico evento a Foggia di presentazione dell'intera collezione F/W 2018 targata SNOB MILANO!

Un fantastico aperitivo accompagnato dalle note del sax di Vanessa Calderisi.

SNOB MILANO è un incontro tra la magistrale conoscenza della produzione Italiana, lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche e la cultura creativa del design Milanese.

L’atmosfera, il calore, le speranze e gli entusiasmi del Natale risuoneranno anche quest’anno nella speciale notte di musica a Vieste (FG) con “Cheryl Porter & The Halleluiah Gospel Singers”. Un entusiasmante e coinvolgente show con il vero “black gospel” ospitato nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, sabato 22 dicembre alle ore 20.

L'associazione 'Follow Me' ideata da Silia de Lillo e Antonella Rutigliano, con il patrocinio del Comune di Foggia e l'Assessorato alla Cultura, organizza l'evento gratuito "Ginger Bread". La manifestazione si terrà all'interno della Villa Comunale, il prossimo 22 dicembre, dalle 17.30 alle 21.30, e giorno 23 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle ore 21.30. Stazione gonfiabile, fabbrica di biscotti, degustazione gratuita di zucchero filato e cioccolata calda, laboratorio delle letterine, casa e slitta di Babbo Natale e Mamma Natale sono a cura dell'agenzia Abracadabra. Intrattenimento musicale a cura della RizzaBand.

Natale in casa Cupiello? No, casa Stigliano. Eduardo Remix è la versione impertinente di "Mia Famiglia", opera di Eduardo De Filippo. La storia di una famiglia, ridotta all’osso, capace di costruire come di distruggere. Casa Stigliano è un cantiere di sentimenti umani, dove un padre e due figli cercano un nuovo equilibrio. Una storia in cui i ruoli si mischiano, si ribaltano. Il più classico dei remix. Spettacolo in programma sabato e domenica.

Immaginare, creare e poi rischiare. Rischiare in prima persona, fondersi e confondersi col pubblico. Offrire sempre qualcosa di nuovo, fosse anche solo un punto di vista. Questo noi facciamo, questo voi vedrete. Solo 25 persone alla volta. “Il Prodotto” è uno spettacolo fantascientifico, un tema classico raccontato in forma distopica: un ponte tra Foscolo e “Black Mirror”; una strada tra scienza e misticismo.

Beati gli inquieti, i non accontentati, gli infuocati, i camminatori di ponti, gli equilibristi, i danzatori della musica interiore, gli arrampicatori di anime, i collezionisti di tramonti, i conquistatori di arcobaleni. Beati coloro che vedranno “Sonetti. Cantare Shakespeare”, la nuova produzione di Bottega degli Apocrifi con la regia di Cosimo Severo, nata dalla collaborazione con Nunzia Antonino, in programma sabato 22 dicembre all’interno della stagione di prosa “Peso Piuma” al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia.