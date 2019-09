Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 settembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Concerto per la Festa Patronale in piazza Belvedere a partire dalle 21.30.

In programma sabato alle 21.30 in villa comunale. Giunto al suo decimo album da solista, “Soyuz 10”, Venuti, lancia il suo missile pieno di canzoni e rinverdisce i fasti di una scrittura pop sapiente, varia ed elegante alla quale è sempre rimasto fedele in oltre 30 anni di carriera.

Le eroine che combattono il male grazie al potere della musica e del ballo arrivano al GrandApulia. Sabato 21 settembre, tre delle Miracle Tunes (Jiulie, Emily e Sophia) incontreranno i loro fans alle 16.30 in piazza centrale, dopo aver regalato grandi emozioni a tutti i piccoli ospiti del centro commerciale.

Concerto in occasione dei fuochi di San Pio. La cantante farà tappa nel comune foggiano con il tour che celebra i suoi 50 anni di carriera.

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che apre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Sabato 21 settembre a partire dalle 19:00 presso lo Scavolini Store Foggia la Personal ed Executive Chef Rubina Rovini preparerà una ricetta molto stravagante sia nei colori che nell’accostamento degli ingredienti.

Una maniera alternativa di vivere il mare insieme alle guide turistiche dell’Hardcore Gargano Trekking. Appuntamento per domenica 22 settembre.