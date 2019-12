Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 dicembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Quando il clima diventa rigido, la luce del cielo arretra appagata di fronte alla sera, e l’atmosfera si fa festosa, ecco che arriva Libando a Natale, il festival della cultura e dello street-food, che sarà in corso dal 21 al 24 dicembre prossimi, dalle ore 11 alle 24.

Non smette di stupire il programma culturale del Comune di Foggia che, dopo la presentazione del fitto calendario di prosa, opera e jazz, offre al pubblico la possibilità di assistere ad uno spettacolo unico di uno dei più acclamati artisti della scena mondiale del soul e del jazz: Mario Biondi. Si terrà domenica 22 dicembre, alle ore 21:00, nel Teatro Umberto Giordano di Foggia, l’atteso concerto della star internazionale che ci invidiano in tutto il pianeta.

Doppio appuntamento natalizio con il TdL: dal 21 al 30 Dicembre in scena "La favola delle favole" (Merende da Favola) e "In linea con l'assassino" (GIALLOCORAGGIOSO). È la decima edizione della stagione teatrale per famiglie Merende da Favola ed è successa una cosa strana: tutti i personaggi degli spettacoli del Teatro dei Limoni sono disorientati, non sanno più cosa devono fare, hanno perso “il nocciolo del discorso”! Qualcuno l’ha rubato? Si è trasformato in un panzerotto cosmico? Probabile, ma lasciamo il caso a un investigatore.

Mille anni di Troia. Due recital di altissimo livello, dedicati al tema della cultura religiosa e della cristianità, chiuderanno il programma messo a punto dall’amministrazione comunale per le celebrazioni della storia della città e della cattedrale. Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 dicembre.

Si terrà sabato 21 dicembre 2019, alle 19:00, nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, il Soirée di chiusura dell’edizione Giordano in Jazz Winter Edition 2019, con le MUJERES CREANDO, vincitrici del premio web social 2018 a "Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty". La band “Mujeres Creando”, composta da musiciste napoletane, sperimenta sonorità il cui fil-rouge è costituito dall’originale set strumentale utilizzato: violino, fisarmonica, chitarra cross-over, percussioni e loop station.

Anche quest’anno l’Associazione Cosplay Foggia, in collaborazione con il Daunia Comics & Games, organizza a Foggia la Cosplay Therapy. Giunta alla sua per la terza edizione, cosplayer rigorosamente in maschera di eroi dei fumetti e manga, con volontari, saranno al fianco di bambine e bambini ricoverati nei reparti pediatrici, e non solo, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. L’appuntamento è per il 21 dicembre 2019, alle ore 16.

E anche questo anno Babbo Natale arriverà in Vespa. L'evento, giunto alla IV edizione è organizzato dal Vespa Club di Torremaggiore, vedrà coinvolti grandi e piccoli nelle giornate del 21 e 22 dicembre. Il 21 dicembre, nella mattinata, i Babbo Natale andranno nelle scuole elementari e consegneranno ai bambini doni e tanta allegria.

Anche quest’anno Candela diventa il Paese del Natale, con una proposta di eventi e attrazioni che renderanno magico il Natale di quanti decideranno di trascorrere una giornata o un weekend nel piccolo comune dauno. Il cuore delle attrazioni è sempre lei, la bellissima casa di Babbo Natale: nuove scenografie e allestimenti che vi lasceranno a bocca aperta proiettandovi in un mondo intriso di magia, con Babbo Natale sempre lì ad aspettarvi, per una foto ricordo e per ricevere la letterina dei bambini. La visita alla casa di Babbo Natale include la visita alla Dimora degli Elfi, al Museo del Giocattolo, esposizione permanente di giochi del passato, e a ‘Meraviglie in miniatura’, mostra di modellismo con riproduzioni in scala dedicate al mondo della fantascienza, degli aerei, dei personaggi dei cartoni.