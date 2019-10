Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 novembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

La nuova avventura cinematografica di Alessandro Siani, nuovamente nei panni di regista, sceneggiatore e protagonista che, dopo il successo di “Mister Felicità” e del tour nei teatri dell’ultimo anno, si cimenta con una “magic comedy” piena di effetti speciali, emozioni e risate. Affiancato dalla bellissima Stefania Spampinato, già nota al grande pubblico come la smaliziata dottoressa Carina De Luca di Grey’s Anatomy, Giovanni Esposito (“Si accettano miracoli”) e dai piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, Siani porta al cinema tutta la famiglia per ricordarci di non smettere mai di cercare “il giorno più bello del mondo”.

Primo appuntamento musicale della nuova stagione del The Alibi. Appuntamento per sabato sera.

Il weekend di Ognissanti si preannuncia ghiotta occasione per gite fuoriporta e sorprese inaspettate come quelle che vi può offrire il Gargano fuori stagione con lunghe passeggiate attraverso il Parco Nazionale. Per sabato 2 e domenica 3 novembre le guide turistiche Domenico Antonacci e Matteo Prencipe propongono un itinerario di 30 km che parte da Mattinata inoltrandosi nel Gargano interno per giungere di nuovo sulla costa e precisamente nella cittadina di Vieste. Andremo, dunque, alla scoperta della vera ricchezza di questo territorio sconosciuto, la sua incredibile diversità di flora, fauna e architetture.

Lo spettacolo comico in programma sabato 2 e domenica 3 novembre. La compagnia Enarché riporta sulla scena del Regio lo spettacolo di Fabrizio Errico. In scena ci saranno Michele Norillo, Maristella Mazza e Matteo Bonfitto.

La stagione concertistica “Fatti ad arte” di Musicalis Daunia propone per domenica 3 novembre un tuffo nella musica barocca. Ospite della fortunata rassegna sarà infatti la Camerata Mvsica Antiqva, unico ensemble nel territorio di Capitanata che opera su strumenti originali secondo i dettami della prassi esecutiva barocca. La formazione vanta diverse collaborazioni e partecipazioni a rassegne concertistiche quali: Centro di Musica Antica “Pietà dei Turchini” (NA), Ensemble “Ottaviano Alberti” di Orte (VT), Festival di Musica Barocca di Viterbo, Giubileo delle Università a Roma (Palazzo Ferrajoli), EDEM Giornata Europea della Musica Antica, Festival Barocco di Cerveteri, Festival dei Due Mondi di Spoleto.