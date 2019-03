Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo 2019

Il mese di marzo è appena iniziato, ed è già tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Anna Tatangelo farà tappa al GrandApulia sabato 2 marzo alle 17.00 per presentare il suo ultimo disco ‘La fortuna sia con me’, uscito lo scorso 8 febbraio con l’etichetta discografica di Gigi D’Alessio, la GGD Edizioni, e con Sony Music.

Ti racconto una storia - Letture semiserie e tragicomiche' è il titolo dello spettacolo di Edoardo Leo. L'attore e regista romano farà tappa a Foggia andando in scena al CineTeatro Cicolella domenica 3 marzo.

Quello che sta arrivando sarà un weekend dedicato al Teatro con le famiglie. Al Teatro Giordano, domenica 3 marzo (porta ore 18, sipario ore 18.30) andrà in scena 'Biancaneve, la vera storia', con CAcon Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente, scene, luci, testo e regia di Michelangelo Campanale.

Altro importante appuntamento organizzato da Bellavita Eventi. All’Histoire, protagonista il rapper napoletano vincitore del Festival di Sanremo (categoria Nuove Proposte) nel 2014. Con lui, ci saranno anche la giovane trapstar che sta esplodendo in tutta Italia Geolier e l'outsider Fasma con la WFK crew!

La prima delle tre grandi Parate della 66esima edizione del Carnevale di Manfredonia. Si parte alle ore 10.

La compagnia ‘Vox Animi’ presenta lo spettacolo ispirato al format americano di Greg Allen. Appuntamento i prossimi sabato e domenica 2 e 3 marzo, sul palco di via Nicola Parisi.

Festa di Carnevale in maschera ai Mercati di Città

Grande appuntamento per tutti i bambini nei punti vendita di via Zara (sabato e domenica), di via Nardella (solo domenica) e in quello di Lucera in via Petrarca (solo domenica). Per tutti i partecipanti la possibilità di scattare foto con i personaggi Disney, e di assistere agli spettacoli con protagonisti Arlecchino e Pulcinella. Non mancheranno la babydance, balli di gruppo, la pignatta, e tanti palloncini per tutti i bambini.