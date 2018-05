Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 giugno 2018

Primo weekend di giugno, vediamo insieme il meglio delle proposte che ci offre la nostra provincia.

Domenica 3 giugno, in occasione della festa patronale di Torremaggiore, si terrà la prima festa del gelato artigianale, con la collaborazione del maestro gelatiere Gabriele Saracino, prossimo partecipante alla Coppa del Mondo di Gelateria. L’evento si terrà dinanzi al locale Sesto Senso.

In programma domenica mattina, a partire dalle ore 10: la sfilata di auto e moto d’epoca per le vie cittadine si chiuderà presso il Porto Turistico. E non manca l’angolo della gastronomia.

Sabato 2 giugno, con partenza e arrivo dal piazzale antistante le villa comunale di Apricena, avrà luogo la gara podistica "6° CorrInCava". La manifestazione che in 5 anni è divenuta un appuntamento di rilievo nel panorama podistico, capace di calamitare la partecipazione di atleti dal Molise e dalla Campania e Abruzzo oltre agli atleti della provincia di Bari e ovviamente di Foggia, confermato anche quest'anno l'inserimento nel circuito di gare provinciali "CorriCapitanata" a testimonianza della solidità organizzativa e del gradimento dei podisti.

“Il tempo breve di chi è stato bambino troppo poco, con addosso la pelle scura, dentro una periferia di panchine, cassonetti, ruspe. Si guarda dai bordi la vita degli altri, di quelli che in te vedranno sempre qualcosa di cattivo”. Nelle parole del critico e autore Maurizio Crosetti, comparse su Robinson, rubrica di cultura del quotidiano "La Repubblica", è sintetizzata la “lotta” di Zero. Chi è Zero? È il protagonista del nuovo romanzo di una delle voci più amate dai giovani lettori italiani, Antonio Dikele Distefano, primo ospite della rassegna all’aperto Libri & Dialoghi, organizzata dalla libreria Ubik e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. Sabato 2 giugno, alle ore 19, nell’isola pedonale di Piazza U. Giordano, il ventiseienne scrittore di origini angolane presenta il suo Non ho mai avuto la mia età (Mondadori, 2018), incontrando i tanti fan che lo seguono sui social network e in molte presentazioni dal vivo in giro per l’Italia. A conversare con Antonio Dikele Distefano, la libraia Antonella Moffa. Previsti i saluti dell’Assessore alla cultura Anna Paola Giuliani”.

L’ottava edizione della grande manifestazione sportiva organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori in programma nei giorni 1, 2 e 3 giugno, quest’anno sarà ospitata a Lucera, in provincia di Foggia. Nella città pugliese giungeranno oltre un migliaio di persone (tra atleti e accompagnatori) e ben sedici gruppi di sbandieratori e musici provenienti da diverse regioni, di cui quattordici si contenderanno il titolo di Miglior Compagnia d'Italia Under 18.

‘La storia nel Borgo: porte aperte a Torre Alemanna’ è l’evento culturale che si terrà nei giorni 1, 2, e 3 giugno 2018 presso il Polo Museale di Torre Alemanna. Tre giorni dedicati alla cultura, alle visite guidate, ai laboratori, alle presentazioni di liberi e ad una serie di incontri volti ad attirare l’attenzione dei media e stimolare i cittadini alla conoscenza del valore storico, artistico e culturale di Cerignola e della Torre Alemanna.