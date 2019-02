Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il primo del mese di febbraio. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Sarà il centro commerciale GrandApulia ad ospitare una delle tappe dell'Instore Tour di ‘Paranoia Airlines’, l’ultimo disco di Fedez Il rapper milanese, sabato 2 febbraio alle 16, incontrerà i suoi fans e firmerà le copie del cd che, tra i vari brani, contiene ‘Prima di ogni cosa’, inedito dedicato al figlio Leone avuto dalla moglie Chiara Ferragni e ‘Che ca*** ridi ‘, singolo per il quale l’artista si è avvalso della collaborazione di Tedua e Trippie Red. È stato lui stesso ad annunciarlo poco fa sul suo profilo Instragram.

Torna anche quest'anno a Faeto l'appuntamento con la "fete de lu Cajunne". La locuzione semantica, di provenienza francoprovenzale, lingua antica, correntemente parlata in questi luoghi, celebrerà domenica 3 febbraio un antico rito, quello legato alla rinomata specialità gastronomica del paese: il maiale.

In programma sabato e domenica la seconda edizione del Torneo di Tennis da Tavolo Paralimpico. Evento di rilevante importanza che vede il Pala Dileo al centro del panorama sportivo e sociale dell’intera Nazione.

Il Gruppo di Lettura (Scripta...volant) dedica una serata a Matteo Salvatore "L'unico vero cantastorie italiano", "l'ultimo grande poeta popolare da studiare nelle scuole", "L'Omero dei diseredati". Appuntamento sabato pomeriggio all’Auditorium Santa Chiara.

Quarant’anni di attività per la Compagnia Teatrale Santagatese, che il sodalizio animato da Lidia Delle Noci festeggerà con il pubblico del TeatroRegio di Capitanata - in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) -, portando in scena sabato e domenica, nell’ambito della 18a stagione teatrale Enarché, la commedia in dialetto santagatese Lu moneche rinde a lu liette.

Il Teatro della Polvere di Foggia si trasforma nella famosa Isola che non c’è, in vista del prossimo appuntamento della stagione di ‘Teatro Ragazzi’. Il 2 ed il 3 febbraio, infatti, sul palco del TdP andrà in scena “Peter Pan scopre l’isola che non c’è”, lo spettacolo scritto da Anna Laura d’Ecclesia ispirato alle avventure di Peter Pan - il bambino che non voleva crescere e che sapeva volare con le ali della fantasia - che ha fatto sognare intere generazioni di “piccoli adulti”. Uno spettacolo divertente e stimolante e che - tra fatine dall’aspetto esilarante, sirene, bimbi sperduti e pirati – farà sognare ad occhi aperti, lasciando spazio anche alla commozione alla poesia.

Sarà presentato domenica 3 febbraio a Foggia “Our Favorite Standards & Other”, l’album prodotto dai musicisti Antonio Tosques, Marco Contardi e Leo Marcantonio, che ripercorre i classici del jazz da Horace Silver a Monk, da Antonio Carlos Jobim a Benny Golson. Ad accogliere l’evento, la prestigiosa Sala Fedora del Teatro “Umberto Giordano”, per regalare questo evento alla città di Foggia, con il patrocinio del Comune e del Teatro e il sostegno dell’Amministrazione comunale, nelle vesti del Sindaco Franco Landella, dell’Assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani e del dirigente Carlo Di Cesare.