Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il terzo del mese di gennaio. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

L’autore de ‘L’angelo Azzurro’, ‘Gelato al cioccolato’, ‘Sbucciami’ e ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ sarà ospite all’Histoire sabato sera.

A Roseto Valfortore si spengono le luci di Natale e si accendono quelle dei fuochi. Nel piccolo centro dei Monti Dauni si rinnova anche quest’anno il consueto appuntamento con “I Fòche Sant’Antone”, ovvero i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, eremita egiziano fondatore del monachesimo cristiano, vissuto tra il III e il IV secolo, considerato e venerato come protettore degli animali domestici, dei macellai, dei salumieri, degli allevatori e dei contadini. L’appuntamento è per la serata di sabato 19 Gennaio, dalle ore 17:30. Attrazione principale dell’evento saranno come sempre i caratteristici falò, allestiti nei quartieri principali del paese da giovani e adulti, impegnati da diverso tempo nell'accumulare legname, a dimostrazione del forte legame con questa data.

La decima edizione di Musica Civica si apre con uno dei più grandi intellettuali italiani, Luciano Canfora. La rivoluzione sarà il leitmotiv dell’evento inaugurale della prestigiosa rassegna di otto appuntamenti tra suoni e parole in programma il 19 gennaio (eccezionalmente di sabato) alle 18 al Teatro Giordano di Foggia. Il notissimo filologo classico e saggista introdurrà il pubblico di Capitanata ad una tematica di grande interesse e stringente attualità, quel ciclico fenomeno di rottura che gli storici chiamano “rivoluzioni”.

Domenica 20 gennaio (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) altro grande appuntamento con la Stagione Teatrale 2018 – 2019 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Va in scena Sento la terra girare con Teresa Mannino.

Rassegna ‘Teatro con le famiglie’: domenica pomeriggio in scena lo spettacolo liberamente ispirato a ‘Lo schiaccianoci’ di Hoffman.

Un concerto teatrale per grandi e piccoli in programma domenica 20 gennaio alle ore 18.00 al teatro comunale “L. Dalla” di Manfredonia all’interno di “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale di Bottega degli Apocrifi sostenuta dall’Azienda SILAC e dedicata alle nuove generazioni.

Partirà sabato 19 gennaio Winter Cave, la programmazione di eventi della Green Cave di FestambienteSud per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con presentazioni di libri, incontri con il teatro e la musica, corsi di formazione e laboratori per ragazzi. Tra gli appuntamenti spicca ‘Vent’anni senza Faber’, mostra e reading sulla poetica di Fabrizio De Andrè.

Secondo weekend dello spettacolo scritto e diretto da Fabrizio Errico, tutto imperniato sulla storia della città di Foggia.