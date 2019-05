Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

A 20 anni dal Premio Oscar al film capolavoro di Roberto Benigni, “La vita è bella”, il Maestro Nicola Piovani - autore di quella meravigliosa colonna sonora - si esibirà nella Città dei due Siti UNESCO, a Monte Sant’Angelo (Fg), per la chiusura della seconda edizione del Festival Michael (ore 20.30, Piazza Duca d’Aosta, ingresso gratuito).

In programma sabato, l'evento coinvolgerà scolaresche, associazioni, soggetti pubblici e cittadini attivi. Appuntamento a partire dalle 9.45.

Sesta edizione della manifestazione che favorisce l'incontro tra lo sport e la solidarietà, la disabilità e la piena inclusione sociale. Appuntamento al Campo Coni di Foggia il sabato, e al Windsurfing club di Siponto la domenica.

Cambio di data, causa maltempo, di uno degli eventi organizzati dal Comitato Feste patronali. Sabato sera il comico napoletano si esibirà in piazza a partire dalle ore 22.

Secondo dei due appuntamenti nella Green Cave di Festambiente Sud. Domenica sera appuntamento con la grande musica: protagonista, l'organista hammond in trio con i fratelli Grimaldi.

Far riscoprire a cittadini e turisti il ricco patrimonio culturale custodito nei tre poli museali di Torre Alemanna, Herdonia ed Ascoli Satriano. L’adesione alla “Notte e Giornata Internazionale dei Musei 2019”, organizzata ogni anno a livello mondiale dall’International Council of Museums, da parte dei Comuni di Cerignola, Ordona ed Ascoli Satriano nasce proprio con queste finalità. Per questo, i tre poli museali della provincia di Foggia si mettono in rete per un weekend con l’obiettivo di far capire che i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.

Decimo appuntamento di Musicalis Daunia, con uno dei più apprezzati pianisti italiani nel mondo, che si esibirà sabato sera al teatro Garibaldi.

Per non disperdere le emozioni dell’edizione primaverile del Medimex a Foggia e lanciare idealmente l’edizione tutta rock a Taranto, Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e con il partner tecnico, AVL Tek, organizzano per sabato 18 maggio alle ore 20.30 presso il Parco archeologico Santa Maria di Siponto, la Jazz night con gli Hands Jazz Trio.